Nu de schoonheidssalons dicht zijn zit er niks anders op, we moeten toch maar zelf de benen harsen. Op het eerste oog lijkt dat een moeilijke klus, waar begin je nou? Om het een stukje makkelijker te maken zochten we uit wat de beste tijd is om je benen te waxen.

En dat heeft alles te maken met je menstruatiecyclus.

Pijngrens

Wat je het beste kan doen om te bepalen wanneer je nou precies moet beginnen met het harsen van je benen is kijken naar je menstruatiecyclus. De dag voor de ovulatie ligt je pijngrens het hoogst. Daarom is deze dag juist perfect om je benen te ontharen. Hierdoor is de pijn veel minder. Wil je de pijn nog lager houden? Begin dan pas met waxen in de late middag. Rond een uur of drie is de beste keus. Dit is omdat je huid dan een stuk zachter is en je lichaam op de warmste temperatuur van de dag is. Hierdoor gaat het waxen nog soepeler.

Lees ook:

Verloskundige gaat viral dankzij haar bikinilijn-hacks

Het hele jaar door

Na het harsen kunnen de haartjes zo’n 3 tot 8 weken wegblijven. Dus zou je het hele jaar door gladde benen willen, kun je de menstruatiecyclus als gids aanhouden. Vergeten te waxen en je menstruatie is begonnen? Niet gaan waxen! Je huid is veel gevoeliger deze periode en het zal dan ook meer pijn doen.

Vette huid

In je menstruatiecyclus is een week waarbij er een hoger progesteron-niveau is, dit houdt in dat je huid meer talg produceert. Hierdoor komt er meer olie vrij en kan je huid vet aanvoelen. Wat hiertegen kan helpen is een goede serum met salicylzuur. Helaas zit het niet mee en is tijdens de menstruatie je huid ook een stuk droger. Het helpt dan ook vaak om een goede hydraterende creme te gebruiken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: libelle.nl | Beeld: Getty Images