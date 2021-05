Wait what?! Blauwe foundation is dé nieuwe make-uptrend

Gelukkig is foundation tegenwoordig in iedere huidkleur te vinden. En voor concealer zijn er inmiddels ook rode en gele tinten, ook wel ‘color correction’ genoemd. Maar blauwe foundation, dat is wel weer even next level. En nu denk je natuurlijk meteen, zie ik er dan niet uit als een smurf? Het antwoord is: nee. De blauwe foundation is bedoeld om foundations die een tikkie te oranje zijn te neutraliseren.

Blauwe foundation

De foundation is dus eigenlijk niet bedoeld als een foundation, maar net als de concealers als een soort ‘color corrector’. De blauwe kleur geeft je geliefde foundation als die eigenlijk iets te oranje kleurt een koelere toon. Hierdoor wordt deze make-up trend ook wel ‘hue schitter’ of ‘mixing pigment’ genoemd.

Kleurcorrectie

Deze manier van kleurcorrectie heeft alles te maken met de kleurencirkel. Als je twee tegenovergestelde kleuren over elkaar heen gebruikt, dan heffen ze elkaar op. Blauw staat in de cirkel tegenover oranje en heeft daarom dus dit neutraliserende effect.

Heb je veel rode vlekjes in je gezicht, dan kun je dit corrigeren met de kleur groen. En als je last hebt van donkere paarse kringen onder je ogen, dan kun je het beste een gele concealer gebruiken.

Eindeloos mengen

Je kunt dus weer lekker gaan mengen en uitproberen met foundations. Maar ook kun je je foundation lichter of donkerder maken met witte – of bruine foundation. Zo hoef je in de zomermaanden niet te switchen naar een donkerdere foundation.

