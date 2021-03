Modehuis Bottega haalt woede op de hals met absurde prijzen voor sieraden

Dat je bij designermerken een aanzienlijk smak geld neertelt voor de naam, is allang geen geheim meer. Het Italiaanse modehuis Bottega Veneta maakt het echter wel heel bont en vraagt zonder knipperen 1500 euro voor een plastic ketting die ook voor vijf dollar wordt verkocht als telefoonkoord.

Over smaak valt niet te twisten, dus de vraag of het nou echt mooi is, zo’n plastic koord om je nek, laten we even buiten beschouwing. Dat neemt niet weg dat 1500 euro vragen voor een ketting die nog het meest lijkt op een uitgelubberd elastiekje, wel erg pittig is. Dat ontging het Instagramaccount Diet Prada ook niet. Het account zet er vrijwel identieke telefoonkoorden naast die online voor 5 dollar worden verkocht. ‘Wie gaat dit kopen’, vraagt iemand zich af. ‘Gen Z-ers die nooit een huistelefoon hebben gehad?’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Diet Prada ™ (@diet_prada)

Bloemenkettinkje

En dat is niet het enige. Bottega verkoopt ook een bloemenkettinkje voor 3390 dollar. Een heel schattig bloemenkettinkje, absoluut, maar zeker niet veel anders dan de kettinkjes die we vroeger op de basisschool in elkaar regen. Ga naar een willekeurige Ibiza-markt of sieradenwinkel en je vindt tig vergelijkbare kettinkjes voor minder dan twintig euro. Ook op Etsy zijn er talloze verkopers die dit soort kettinkjes maken en waarschijnlijk verkopen voor een bedrag dat amper uit kan. Dit exemplaar van het Italiaanse modehuis voelt voor hen waarschijnlijk dan ook als een vette middelvinger. Overigens kun je je ook afvragen hoe serieus een merk z’n klanten neemt als het plastic sieraden verkoopt voor deze prijs.

We zijn in ieder geval enorm benieuwd naar de kosten-batenanalyse van dit product.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Diet Prada ™ (@diet_prada)

