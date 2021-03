De vrouwen in Bridgerton zagen er prachtig uit met hun lange jurken, grote rokken en bovenal een goed korset. Je krijgt het misschien Spaans benauwd van de gedachte alleen al de hele dag zo’n ding aan moeten. Het korset is weer helemaal terug in de mode, maar dan zonder die enorme renaissance-jurk.

Als een echte lady

De terugkomst van het korset is te danken aan een stroming die ‘regencycore’ wordt genoemd. Dit is mode beïnvloed door het Britse regency-tijdperk, maar dan met een moderne twist. Het regency-tijdperk liep van 1811 tot 1820. Dit is dan ook de tijd waarin Bridgerton zich afspeelt. Door de serie is deze stijl nóg populairder geworden. Wat houdt het precies in? Nou vooral veel mooie, zij het onhandige accessoires. Want naast de mooie jurken waren ook handschoenen, parelkettingen en tiara’s erg belangrijk. Natuurlijk was het korset een belangrijk onderdeel van een goede regency-outfit. Nu is dat laatste weer terug in de mode, maar wel een beetje anders dan we misschien gewend zijn.

Korset terug in de mode

Misschien ken je de zoekmachine Lyst wel. Dit is een soort Google voor de modeliefhebbers. Sinds de komst van Bridgerton op Netflix, is er meer naar korsetten gezocht dan ooit. De keren dat er gezocht werd naar korsetten steeg met 123 procent! Er werd ook meer gezocht naar accessoires met parels en veren. Ook grote modehuizen zagen de trend al komen. Merken als Dior, Versace en Burberry hebben de populaire items al in hun lente- en zomercollecties verwerkt.

Prachtig bij iedereen

Het korset wordt nu dus steeds meer gedragen, maar niet meer op de ouderwetse manier. Zogeheten ‘corsettops‘ zijn de nieuwe trend en we love it! De topjes hebben vaak elementen van een korset, zoals de baleinen en de support. Maar je trekt hem niet strak en hij zal ook zeker niet je luchtwegen dichtknijpen. Naast dat hij lekker zit, is hij ook prachtig. De tops komen in alle kleuren en patronen die je kunt bedenken. Zo is er voor ieder wat wils. Nog steeds een beetje confused hoe je hem met een hedendaagse outfit combineert? Hier zijn wat voorbeelden:

View this post on Instagram A post shared by 𝔡𝔦𝔡𝔢𝔪 / հεʆʆ ɡίɾʆ ♡ 18 (@d0l1ym4e)

View this post on Instagram A post shared by LA CHIC PICK (@lachicpickig)

View this post on Instagram A post shared by @dianaladiosa

View this post on Instagram A post shared by denayosry (@denayoussry)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief