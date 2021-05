Britney Spears heeft nu roze haar

Britney Spears deinst niet terug voor een haarmetamorfose op z’n tijd. In maart liet de popster al een hint vallen met #projectpink, en nu heeft ze dan de daad bij het woord gevoegd. Op Instagram showt Britney haar pastelroze lokken die ze liet blenden met haar blonde haar.

Heel origineel is Brit met haar nieuwe coupe niet. Onder meer Hilary Duff en Chrissy Teigen gingen haar dit jaar al voor. Maar eerlijk: ze rockt ze wel, die pastelroze lokken. Al helemaal in combinatie met die catsuit in panterprint. Dat vráágt om een podium, maar voorlopig pakt ze die vooral op Instagram. En hoé. ‘Miss pussycat loves to bite’, schrijft de zangeres bij de reeks foto’s.

Niet zelf prutsen

Om pastelroze haar kunnen we niet heen deze zomer. Als je zin hebt in iets anders: neem een voorbeeld aan je tieneridool. Maar wat je ook doet, ga onder geen beding zelf prutsen met pakjes roze verf. Als het dan niet goed uitpakt, kan het namelijk héél lang duren voordat je je eigen haarkleur weer terug hebt…

