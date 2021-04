Deze celebs bewijzen dat de haarklem echt weer gaande is

Binnen vrouwelijke studentenverenigingen is de haarklem al een tijd niet meer weg te denken. Kijk maar naar het succes van Instagramaccount @dehaarclipvanmarieclaire. Het haaraccessoire is nu ook bezig met een opmars buiten de soos.

De haarklem past natuurlijk helemaal binnen het rijtje jaren 90-trends die ons nu overspoelen. De baret, bruine lippenstift en de strakke updo’s passeerden allemaal al de revue. De laatste trend die allerlei nostalgische gevoelens bij ons oproept is dus de haarklem. Een fijn ding want het lijkt al snel heel wat en een badhairday heb je er zo mee verbloemd.

Bella en Kendall

Naast Marie-Claire, Anne-Fleur en Charlotte-Sophie zijn nu ook Kendall Jenner, Bella Hadid en Kaia Gerber fan. En als Hollywood’s finest hun goedkeuring heeft gegeven, hoef je niet meer te vrezen dat je er studentikoos uit ziet. Nou lijkt Bella de laatste tijd al helemaal een reïncarnatie uit de nineties; het topmodel rockt ook dunne wenkbrauwen en heupbroeken alsof het 1999 is (en dat kan ze irritant genoeg nog heel goed hebben ook).

Oldskool

Het fijne van de haarklem is dat je er geen miljoenensalaris voor nodig hebt en het dus een bijzonder democratische trend is. Bovendien is het een ultra-handig ding om je haar omhoog te steken als het op warme zomerdagen in je nek plakt. Tip: ga naar de meest oldskool drogist die je kunt vinden, daar verkopen ze de hipste haarklemmen.

