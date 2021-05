Chic én sexy: zo draag je de cardigan in het voorjaar

Grote kans dat je nu ook in ongeloof uit het raam kijkt. Slagregens, hagel, windkracht 33: wat ís dit voor lente en wanneer kunnen we nou eindelijk al die gezellige jurkjes, rokjes en sandaaltjes aan? Het antwoord op die vraag hebben we helaas ook niet, maar we weten wel dat je niet meteen hoeft terug te vallen op je wintergarderobe.

Die puffer jassen en wollen truien hebben we uitgezwaaid en willen we voorlopig niet meer zien. Maar nu het nog veel te fris is voor blote benen en topjes, hebben we een goed tussenalternatief nodig. Enter de cardigan. Die droeg je misschien ook al in de winter, maar in het voorjaar style je ‘m net even anders. Lees: sexy en chic, in plaats van cosy en warm.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Zandloperfiguur

De cardigan bevindt zich weer in volle glorie op de moderadar en is een stuk minder winters dan het klinkt. Het is het perfecte item om op een zomerjurk te dragen, maar is ook een echte eyecatcher op zichzelf. Dit seizoen is ‘ie niet oversized en grof gebreid, maar van dun materiaal en aansluitend op het lichaam. Dat is al sexy, maar de echte klapper is dat je een paar knoopjes openlaat waardoor je toeschouwers nét een stukje buik laat zien. Dat is niet alleen hella sexy, maar geeft iedereen – ongeacht je bouw – een zandloperfiguur.

Draag het casual op een jeans of met een matching pantalon en opeens lijkt het een stuk minder erg dat de zomerse temperaturen nog even op zich laten wachten.

Een paar van onze favoriete looks met de sexy cardigan:

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty