Chrissy Teigen heeft nu pastelroze haar

Het leven is te kort voor saai haar, zal Chrissy Teigen gedacht hebben. Na een set nieuwe tattoo’s en een bobkapsel gaat het model nu voor een pastelkleurige coupe.

Chrissy experimenteerde afgelopen februari al met een suikerspinroze pruik. Dit keer ging ze voor het echie. Dat was echter nog niet zomaar gepiept. Met haarstylist Tracey Cunningham onderging ze een dagen durend plan om uiteindelijk tot een roze coupe te komen. Van lichtbruin naar platinablond naar koperrood eindigde ze uiteindelijk bij pastelroze.

Curtain bangs

Via Instagram Stories houdt Chrissy haar volgers op de hoogte van het hele proces. Naast roze lokken liet ze ook meteen een paar curtain bangs knippen. En het staat haar – hoe kan het ook anders – fantastisch.

Zeemeerminnenblauw haar

Chrissy is niet de enige celeb die in de afgelopen weken voor een drastisch nieuwe haarkleur ging. Hilary Duff ging haar voor met zeemeerminnenblauwe lokken en Demi Lovato ging voor pittig fuchsia. Highlights kunnen altijd nog: deze lente gaan we voor een fun kapsel.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Bustle | Beeld: Instagram, Brunopress