Zelf de slingers ophangen: confetti nagels zijn de trend

In deze gekke tijd moeten we zelf de slingers ophangen en alles uit de kast trekken om het leven nog enigszins bruisend te maken. En dat is terug te zien in de nieuwste nagellaktrend van ’t moment. Confetti nagels zijn namelijk de laatste obsessie van menig beautyliefhebber.

Noem ons oppervlakkig, maar een stel vers gelakte nagels stemt ons blij. Tel daar een glittertje bij op en het feest is helemaal compleet. Moet je nagaan als het confetti betreft. Een blik op je nagels en je humeur is zelfs op een regenachtige dag zonnig, dat kan haast niet anders.

Confetti nagels

Variërend van een subtiele sprankeling van glitter tot grotere sterren en opvallende stippen, confetti nagels zijn een feest voor het oog. Het lijkt erop dat de confetti in de lucht is gegooid en op je nagels is beland, oftewel: het mag lekker slordig ogen. En da’s handig, als je net als ondergetekende niet voorzien bent van een vaste hand.

View this post on Instagram A post shared by Courtney Trop (@alwaysjudging)

Zelf doen

Je kunt de nagellak gewoon in een potje kopen – de glitternagellak van vroeger kan prima dienst doen als confetti. Maar je kunt je nagels ook zelf van een paar stipjes in verschillende kleuren voorzien. Hoe? Simpel: pak een satéprikker, doop deze in de nagellak en zet zo stipjes op je al gelakte nagel. Klaas is Kees. Een kind kan de was doen.

View this post on Instagram A post shared by Ruby Wilson (@beauty.at.rubys)

View this post on Instagram A post shared by Just Love Beauty (@justlovebeauty.co.uk)

View this post on Instagram A post shared by S P A R K L E Nail Studio (@sparkle_nailroom)

