Contouren met zonnebrand is een ding en experts zijn níet blij

Wie een beetje handig is met make-up, weet dat je door te spelen met donkere en lichte tinten je je gezichtsvorm een beetje kunt tweaken. Killer kaaklijn, vlijmscherpe jukbeenderen? Kan allemaal dankzij bronzing poeder en highlighter. TikTokkers contouren nu echter niet meer alleen met make-up, maar ook met zonnebrand.

Het idee is dat je alleen lichtjes wat SPF smeert op de hoge plekken in je gezicht: de plekken waar je normaal gesproken highlighter zou aanbrengen. Vervolgens ga je in de zon zitten en is het hopen dat de zon je op precies de juiste plekken heeft verkleurd, terwijl bijvoorbeeld je jukbeenderen lichter zijn gebleven. Tadaa: een ‘natuurlijke’ contour.

Huidveroudering en huidkanker

Het zal geen verrassing zijn dat dermatologen niet staan te juichen om de trend. ‘Dit is absoluut níet een veilige behandeling’, zegt dermatoloog Joshua Zeichner. ‘We weten dat blootstaan aan direct UV-licht de grootste risicofactor is op vroegtijdige huidveroudering en huidkanker.’ Dermatoloog Hadley King is het met haar collega eens. ‘Onthoud dat er niet zoiets bestaat als een gezond kleurtje. Een kleurtje is het verdedigingsmechanisme dat in werking treed wanneer je DNA beschadigd raakt.’ Yikes…

Royaal smeren

Voor de duidelijkheid: als je veilig met je gezicht de zon in wil, smeer je royaal vanuit het midden richting en tot in de haarlijn om geen enkel gebied te missen. De SPF breng je als je in de zon zit twee uur later opnieuw aan. Beknibbel dus niet op zonnebrand in ruil voor uitgesproken jukbeenderen. Met bronzing powder, highlighter en een goede kwast bereik je hetzelfde effect, maar dan zonder het risico op huidkanker.

