Voor vrouwen met lang haar is een kappersbeurtje overslaan meestal niet zó erg; een centimetertje meer of minder maakt niet héél veel uit. Mannen daarentegen gaan gemiddeld iedere vier weken naar de kapper. En dat gaat nu dus niet. Voorkomen dat je vent erbij loopt als een soort verstrooide professor? Volg de tips van kapster Naomi Kostelijk.

Naomi raadt aan om als vrouw je haar nog even te laten voor wat het is. ‘Een eventuele rechte pony kun je gemakkelijk zelf bijknippen, maar wacht verder even tot de salons weer open zijn. Dat vergt echt iets meer moeite, vooral als je laagjes hebt.’ De man kun je proberen zelf te kappen. Maar, voordat je met een keukenschaar in haar met gel gaat knippen, lees deze tips even. Zo voorkom je een coupe dramatique én (op zo’n minst) een felle discussie met je partner.

Het ‘hoe knip ik m’n man’ stappenplan

Goede spullen

Denk je erover om aan de slag te gaan met een keukenschaar? Think again.

Naomi : ‘Ik zou toch wel echt adviseren om een schaar bij de kappersgroothandel aan te schaffen. Denk om vingers en oren met knippen! Verder: zorg voor goed licht en – als je de mogelijkheid hebt – zet je partner op een flexibele stoel. Werkt het makkelijkst.’ Natte of droge coupe

Heeft je partner lange lokken? Maak het dan goed nat.

Naomi: ‘Was het haar van te voren en zorg dat alle gel en haarlak eruit zijn. Ga je opscheren? Dan moet het haar droog zijn.’ Voorkom botte plukken, ga voor opzetstukken

Naomi: ‘Je denkt misschien: ik doe het lekker kort en pak daarvoor de meest korte stand van de tondeuse, maar zo werkt het niet. Als het een opscheerkapsel is, werk dan met opzetstukken. Op die manier voorkom je ‘happen’.’ Kippenkont

Naomi: ‘Hoef je alleen de haren in de nek weg te halen? Haal dan ook écht alleen het overtollige weg. Scheer de haarlijn niet te ver omhoog, anders krijgen de mannen een kippenkont. En als je iets niet wilt..’ Knippen

Heeft je man lokken die geknipt moeten worden? Check dan nog even tip 2 (is alle lak en gel eruit en is het goed nat?). Aan de slag.

Naomi : ‘Belangrijk: laat de ruimte om de kruin lang genoeg. Anders gaat het er heel gek uitzien. Als je de bovenkant knipt, bijvoorbeeld als de zijkanten wat korter zijn, trek dan al het haar horizontaal omhoog. Zo kun je goed zien of je er een rechte lijn van maakt.’ Gelijke bakkebaarden

En dan, heel belangrijk: de bakkebaarden.

‘Zorg alsjeblieft dat die even lang zijn. Het is zo’n gek gezicht als dat niet zo is. Hoe je dat controleert? Zet de man voor een spiegel en leg beide (wijs)vingers direct onder de bakkebaarden. Zo voel je een eventueel verschil.’

