Coronakapsel deluxe: Gigi Hadid showt lokken tot aan haar middenrif

Geruststellend: zelfs A-sterren moeten deze lockdown dealen met een coronakapsel. Maar Gigi Hadid zou Gigi Hadid natuurlijk niet zijn als ze zélfs van haar dat eigenlijk aan een knipbeurt toe is #goals maakt.

Op Instagram showt Gigi het indrukwekkendste coronakapsel dat we tot nu toe zagen. Beachy golven en punten die tot onder haar navel reiken: Rapunzel is er niks bij.

Toch niet zo natuurlijk

‘Workin 9′ to 5’, schrijft het topmodel bij de foto. Als kersverse moeder heeft Gigi ongetwijfeld niet veel tijd om haar haar uitgebreid te föhnen. Maar trap er niet in: daar heeft ze natuurlijk mensen voor. Ze tagde haarstylist Eshter Langham in de foto, waardoor we vermoeden dat die golven toch niet zo natuurlijk zijn als ze lijken.

Lockdown of niet: we kennen Gigi natuurlijk ook vooral met lang haar. Het model heeft van haar lokken haar handelsmerk gemaakt. Soms varieert ze wel wat met kleur of een – hou je vast – gordijntjespony. Niet echt groundbreaking, maar als je zulk haar hebt, heb je natuurlijk ook helemaal geen ingewikkelde kapsels nodig.

