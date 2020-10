Sorry Kardashians: contouren is uit, ‘cottagecore’ is in

Na jaren van contour-, filler- en extensiongeweld komt ‘cottagecore’ als geroepen. Dat is een nieuwe term voor een trend die we al een tijdje om ons heen zien en die perfect past bij het leven in een lagere versnelling.

Geen dampende clubs, maar een appeltaart die langzaam gaart in de oven. Geen buiktruitjes, maar een wijde prairiejurk. En vooral: geen dicht gestuukt gezicht, maar natuurlijke make-up. ‘Cottagecore’ wordt door de Amerikaanse pers jubelend ontvangen als een nieuwe levensstijl. Eentje van boeken lezen bij de open haard en een eigen sjaal breien in een huis dat niet zou misstaan in de Provence. Denk maar aan de mateloze populariteit van Romy Boomsma. Leven op een boerderij met poezen, paarden, rondscharrelende kippen en een handjevol kinderen: het is nu we niet meer massaal forensen the dream voor velen.

Geen boerderij? Geen punt

We dachten even dat deze trend niet verder zou komen dan de zomer, maar niets is minder waar. Ook in het najaar is cottagecore een hit. Nou is een boerderij misschien niet voor iedereen weggelegd, maar je kunt de stijl wel omarmen. Oncomfortabele jeans maken plaats voor romantische bloezen, flared leggings en Victoriaans-aandoende jurken.

Ook de make-up die past bij cottagecore is een stuk meer anno nu dan de lagen foundation, contourstrepen en lipliners waar we voorheen zo druk mee waren. Zonde van de tijd (en make-up) als je toch de hele dag thuiszit. Daarmee zeggen we trouwens niet dat er helemáál geen make-up aan te pas komt. Je natuurlijke schoonheid benadrukken in plaats van corrigeren, is het idee. Met deze zes makkelijke make-uptips kom je een heel eind.

1. We willen huid zien

Verstop poriën niet achter een laag pancake. Het mooiste canvas is een huid die er gewoon uit ziet als huid. Je kunt een beetje getinte moisturizer met een SPF gebruiken, maar skip de extra dekkende foundation en contourkit.

2. Fladderige wimpers

Qua wimpers leefden we altijd graag volgens het credo ‘the bigger hair, the closer to God‘. Cottagecore draait meer om licht en wapperend dan dik en stijf van de mascara. Probeer daarom een mascara die zo min mogelijk klontert en meer focust op lengte dan volume. Of: laat je wimpers verven en laat vervolgens mascara helemaal achterwege.

3. Roze wangen

Een zweem van roze op je wangen staat altijd fris – alsof je net van het land komt (ook al zit je in werkelijkheid de hele dag achter een laptop weg te kwijnen). Ga het liefst voor een blush op crème- of gelbasis voor een zo natuurlijk mogelijk resultaat.

4. Borstelige wenkbrauwen

Scherp getekende wenkbrauwen zijn exit – borstelig is het codewoord. Teken wenkbrauwen alleen lichtjes bij waar je het nodig acht en kam vervolgens de haartjes omhoog met een gel. Denk aan Brooke Shields in Blue Lagoon en hoe je wenkbrauwen eruit zagen vóór je ze te lijf ging met een pincet.

5. Sproetenkop

Of je nou gezegend bent met de real deal of je moeder Natuur een handje moet helpen: sproeten helpen bij die natuurlijke uitstraling en geven je ook een bepaald soort jeugdigheid. Geheim van Romy: teken sproetjes bij met een speciale sproetenstift. Zet lukraak wat stipjes op je neusbrug en wangen tot aan het jukbeen en vergeet niet ze daarna een beetje te vervagen met je vinger. Alsof je lekker een middag in de zon (zon, zon, waar?) hebt gezeten.

6. Kleurtje op je lippen

Een strak gestifte mond met lipliner is leuk voor een feestje, maar niet op je (denkbeeldige) boerderij. Een kleurtje kan natuurlijk wel. Dat kan met een lip stain (die dekken iets minder dan normale lipstick), maar je kunt ook gewoon op een vinger lichtjes wat lipstick aanbrengen en dat je op je lippen deppen. Resultaat: alsof je net met de stalknecht hebt liggen zoenen in een hooiberg.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Pure wow. | Beeld: Instagram