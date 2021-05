Curtain bangs of een 60s fringe: dít is de perfecte pony voor jouw gezichtsvorm

Toe aan een verandering van coupe? Een kleurtje doet wonderen, maar pony’s zijn een iets minder drastische manier om jezelf een mini make-over te geven. Toch is het moeilijk te zeggen welke pony het beste bij je past. Daarom hebben we hier de perfecte pony voor iedere gezichtsvorm.

Kleiner voorhoofd

De curtain bangs zijn perfect voor mensen met een medium tot klein voorhoofd. Deze trendy pony valt namelijk niet helemaal voor je voorhoofd, maar er meer langs. Hierdoor verdwijnt jouw voorhoofd niet helemaal, waardoor het niet meteen lijkt alsof je een heel klein hoofd hebt.

View this post on Instagram A post shared by Gesi Belan (@hairbygesibelan)

Rond gezicht

Mensen met een ronder hoofd gaan vaak de mist in bij een pony als ze een té lange variant nemen. Hierdoor is de balans van je gezicht weg en zijn je beste features slecht te zien. Een French fringe is daarom de beste optie. Deze is vrij kort en valt prachtig om je gezicht.

View this post on Instagram A post shared by Mademoiselle Jasmin (@mlle_jasminmacrae)

Ovale gezichtsvorm

De shaggy bangs is de beste keuze voor mensen met een ovaal gezicht. Hierdoor vallen je ogen en de vorm van het gezicht meer op, en laat het je gezicht wat korter lijken omdat je pony wat langer is. En hiermee volg je ook nog eens de laatste trends.

View this post on Instagram A post shared by Audrey B. (@audreyscissors)

Vierkante vorm

Iemand met een vierkante gezichtsvorm kan het beste kiezen voor een 60’s fringe. Net zoals de curtain bangs hangen deze meer aan de zijkant van het gezicht in plaats van voor het voorhoofd en deze maakt de rechte hoeken in je gezicht wat zachter.

View this post on Instagram A post shared by MATILDA DJERF (@matildadjerf)

Lang voorhoofd

Mensen denken vaak het tegenovergestelde, maar mensen met een wat langer voorhoofd kunnen juist beter een kortere pony nemen. Hiermee worden de strakke lijnen in je gezicht, samen met je ogen en wenkbrauwen meer geaccentueerd. En dat laat je gezicht weer beter naar voren komen.

View this post on Instagram A post shared by Lee-Chee Xiaoyu (@clarissa_yandere)

Bron: Beautify | Beeld: Getty Images