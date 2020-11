Curtain bangs on point: dit zijn de 10 mooiste pony’s voor kort én lang haar

Wie Pinterest en Instagram ook maar een klein beetje in de gaten houdt, kan niet om curtain bangs heen. Deze ‘gordijntjespony’ heeft al veel harten gestolen en wij hebben de mooiste varianten voor jou op een rijtje gezet. Op naar de kapper!

Vorm van jouw gezicht

‘Pony’s staan mij niet’: hoe vaak heb je het jezelf al horen zeggen? Het is tijd om die gedachte los te laten want curtain bangs zijn je nieuwe beste vriend. Het verschil met een gewone pony en deze is dat de curtain bangs geheel naar de vorm van jouw gezicht te knippen zijn. Jij kan zelf bepalen hoe lang – of kort de pony wordt. Schroom dus niet en maak snel een afspraak bij je kapper.

Looks voor kort haar

Zo’n gordijntje voor je gezicht maakt je korte coupe af en bovendien is de pony op meerdere manieren te dragen. Kies je voor de pony iets rechter in je gezicht, of laat ‘m wat meer open hangen? Een korte bob of haar net iets over de schouders met laagjes: het kan allemaal. Maar één ding is zeker: met zo’n pony staat een korte coupe extra leuk.

Lees ook

It’s back: Het matje wordt dé haartrend van 2020

Looks voor lang haar

Heb je al lang haar en vindt je alles eraf toch net íets te spannend? No worries, want je kunt je lange haar gewoon houden én toch curtain bangs knippen. Ook bij een langere coupe kun je extra laagjes toevoegen of het gewoon steil houden. Show je kapper deze mooie plaatjes en klaar is je haar.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: Pinterest, iStock