Is een dagcrème met SPF genoeg of moet je meer smeren?

‘Ik heb de zomer in mijn bol’, willen we nog net niet heel de dag zingen. Zo eind maart worden we nog getrakteerd op heerlijke temperaturen, maar daarin schuilt ook meteen het gevaar. Want je wil natuurlijk niet verbranden. Is een dagcrème met SPF daarom wel écht genoeg?

Om het even kort door de bocht te melden: nee. Twee dermatologen drukken ons op het hart: ‘Vertrouw zeker niet alleen op dagcrèmes met een zonnefactor.’

Dagcrème SPF

Of het nu 20 graden is of wat minder, hoe snel je verbrandt hangt samen met uv-straling. Deze schaal gaat van 0 tot 10, waarbij dat laatste cijfer natuurlijk de hoogste kans op een rood velletje geeft. In de zomer is deze straling hoger dan in de lente en kun je bij uv-waardes van 7 à 8 binnen een kwartier al verbranden als je je niet insmeert.

Smeren maar

Ook nu kun je dus niet zomaar naar buiten zonder je van top tot teen in te smeren. Of in ieder geval de stukken die daglicht zien dan. En mocht je denken dat je met je dagcrème met SPF al voldoende beschermd bent, dan hebben we helaas slecht nieuws. Dermatoloog Ingrid Van Riet legt uit aan HLN: ‘Op zich kunnen ze geen kwaad, maar ze geven een vals gevoel van veiligheid.’

Huidveroudering

Hoewel er in je smeersel wel een uv B-filter zit – die helpt tegen verbranding -, gaat het wat betreft uv A minder goed. Deze komt vaak niet of minder voor in je crème, omdat het die welbekende witte gloed kan achterlaten. Minder mooi, maar ook minder praktisch. Uv A biedt namelijk een belangrijke bescherming tegen huidveroudering. Dus hoe zon je nu veilig? Nou, daar heeft dermatoloog Thomas Maselis nog wel wat aan toe te voegen. ‘Veilig zonnen wil dus zeggen: kort – elke dag vijftien minuten – en zeker zonder te verbranden.’ Juist.

Bron: HLN | Beeld: Unsplash