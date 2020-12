De 6 leukste en feestelijkste kapsels voor tijdens de feestdagen

Je herkent het vast wel: je hebt uren voor de kast gestaan en eindelijk heb jij dé perfecte outfit voor kerstavond gevonden. Accessoires erbij een mooie natural make-up look en jij bent (bijna) ready to go. Alleen nog je haar… Maar wat ga je daar nu wéér mee doen?

Geen paniek, we got you! Wij hebben de 6 leukste en feestelijkste kapsels voor je op een rijtje gezet 😉

Bubbelvlecht

Hoe gezellig zien deze bobbels eruit? Bovendien is het ook nog eens ontzettend makkelijk om te maken! Het enige wat je nodig hebt zijn elastiekjes en een borstel. Maak een mooie hoge staart en knoop een elastiek daaronder. Herhaal deze stap net zolang totdat je bijna bij het einde bent. Trek het haar vervolgens met je vingertoppen wat losser, zodat er een ‘bubbel’ effect ontstaat. Thats it! Easy, tóch?

Hoge staart

Een hoge staart is helemaal hot en daarnaast ook super tijdloos. Extra fijn: het is niet heel moeilijk om dit kapel na te maken. Dus ook voor de clumsy mensen onder ons, dit gaat je lukken! Om extra volume te creëren kun jij je manen krullen. En zeg eerlijk: met deze coole look rock jij toch de feestdagen?!

Krullen all the way!

Krullen zijn áltijd goed! Of je er nu van nature mee gezegend bent of dat je ze maakt met behulp van styling tools, iedereen rockt krullen. Een mooie rode lippenstift erbij en je hebt een prachtige partylook. Bovendien hoef je er niet heel veel moeite voor te doen. Op TikTok zijn talloze filmpjes te vinden hoe je krullen maakt met behulp van sokken, panty’s en potloden. Ja, echt waar! Een beetje haarlak én jij kunt genieten van een heerlijke avond.

Losse vlecht

Vlechten zijn helemaal in dit jaar! En dit kapsel ziet er nonchalant maar tegelijkertijd heel classy uit. Bovendien kun je je manen extra versieren door leuke accessoires toe te voegen. En zeg nou zelf, je wordt toch meteen vrolijk van deze leuke vlecht?

Strik

Hoe leuk ziet déze strik eruit? Bovendien is het ook nog eens super makkelijk om te maken! En één ding is zeker: je bent het gesprek van de avond. Jij steelt de spotlight met déze mooie creatie. En het allerleukste: iedereen denkt dat jij uren in de badkamer hebt gespendeerd, maar stiekem heb je het binnen 10 minuten gefikst. Ssst! Zie hieronder hoe jijzelf de strik kunt maken:

Haaraccessoires

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om niks geks met je manen te doen, maar een haarband te dragen. Of een grote strik, of leuke clipjes. Zo hou jij genoeg tijd over om bezig te zijn met andere dingen, zoals het kerstdiner. En die leuke haaraccessoires zorgen voor een feestelijk tintje. Win- win 😉

