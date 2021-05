De ‘boyband bob’ is het kapsel dat nu iedereen wil

Je kunt er de klok bijna op gelijk zetten: zodra de warmere maanden beginnen, gaat opeens de schaar erin. Veel vrouwen gaan dan voor een klassieke bob of een lob (de lange bob), maar als je stoer bent, kies je dit jaar voor de ‘boyband bob’.

De ‘boyband bob’ komt eigenlijk neer op het kapsel van Nick Carter circa 1996 of het ouderwetse bloempotkapsel. Volgens (Amerikaanse) kappers wordt de laatste tijd en masse gevraagd naar deze specifieke look. Er zijn een paar cruciale verschillen ten opzichte van de klassieke bob.

Eenvoudig doch chic

Zo zijn de haren net als bij de bob aan de voorkant langer dan de achterkant, maar ook in het geheel een stuk korter. Het kapsel is eenvoudig doch chic, voorzien van lekker veel textuur en roept een hele hoop nostalgie op.

Extra volume

Een stuk van je haar knippen is niet niks, maar reken maar dat her een stuk gezonder van wordt. Onderhoud dat met shampoos die het haar wat extra glans geven om die gezonde uitstraling te benadrukken. Je kunt ook een texturizing spray gebruik voor wat extra volume en een wat nonchalantere look.

Hierbij wat boyband bob inspiratie om te laten zien aan de kapper:

