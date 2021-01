Dag gordijntjespony: 2021 wordt het jaar van de ‘French girl pony’

Nu we allemaal thuiszitten met coronahaar, worden fantasieën over wat we met die lokken doen zodra de kappers opengaan steeds levendiger. Eentje om te onthouden is de French girl pony. Dat is de gordijntjespony 2.0.

De French girl pony is al een hit op Instagram en vooruitstrevende haarstylisten. De alom bekroonde stylist Hannah Munford tipt deze pony als hét kapsel van 2021.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Taylor LaShae (@taylorlashae)

‘Zo chic’

Die Franse pony is een stukje korter dan de gordijntjespony. Het kortste punt ligt op de wenkbrauwen in plaats van je wimpers. De truc is om de pony er vooral niet te netjes of te gestyled uit laten zien. Nonchalant is hier het toverwoord. ‘Deze look is zo chic dat het je direct naar de straten van Parijs brengt’, zegt Hannah. Komt goed uit, want we hebben op dit moment álles over voor een beetje Parijs.

Bob

Denk wel even na voor je de schaar erin zet, want het is en blijft een pony en je zal niet de eerste zijn die daar spijt van krijgt als nouja, haren op haar hoofd. Weet daarom dat de French girl pony het allermooist is als je haar tot op of boven je schouders komt. Als je een smal gezicht en een bob hebt, staat deze pony je ook beeldschoon.

Stylen

Dat het niet de bedoeling is dat de pony er te gestyled uit ziet, betekent trouwens niet dat je de pony – om het ingewikkeld te maken – helemaal niet hoeft te stylen. Een beetje aandacht heeft ‘ie wel echt nodig. Föhn het met een smalle ronde borstel om de uiteindes wat zachter te maken en gebruik een serum om pluis te temmen. Omdat een pony de neiging heeft snel vet te worden omdat het talg van je voorhoofd opneemt, is droogshampoo je beste vriend. Maar dan… o la la, très belle.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Taylor LaShae (@taylorlashae)

