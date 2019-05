De towelkini is de meest bizarre strandaccessoire die je voorlopig gaat zien

Er komen weleens trends voorbij dat je denkt: SERIEUS? Dit is er precies zo een! We hebben het over de towelkini, oftewel: een badpak en strandlaken in één. Je zou denken: handig. Maar niets is minder waar.

Als je lekker even wilt bakken in de zon, is deze towelkini zeker geen aanrader. Het heeft verschillende gaten in het stof voor je hoofd, armen, billen en benen. Maar praktisch is het niet, want je buik en rug worden volledig bedekt, net als een deel van je armen. Daarnaast wordt het bloedheet in zo’n pak als je in de brandende zon staat of ligt.

Viraal

Het internet raakt maar niet uitgepraat over deze bizarre strand trend. Op Twitter vragen mensen zich af of de towelkini straks écht gedragen wordt en stellen ze dat het niet makkelijk is om in het kledingstuk te zwemmen. De towelkini was in eerste instantie verkrijgbaar in twee kleuren: roze en geel. Maar nu hij is uitverkocht, kun je ‘m hier alvast vooraf bestellen in de kleur limoengroen voor een kleine 180 euro.

Kunst

Het kledingstuk is ontworpen door Aria McManus, een New Yorkse conceptual designer. Op Instagram laat ze blijken dat ze de hype rondom haar towelkini wel grappig vindt. ‘#Towelkini pers: “Bizar”, “Tan lines kunnen een issue worden”, “We zijn niet overtuigd” en sommigen maken er een parodie van’, schrijft ze met een lach-smiley.

Bron: Glamour | Beeld: iStock