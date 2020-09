Het is weer die tijd van het jaar – de blaadjes vallen van de bomen en de dagen worden kouder en grauwer. Tijd om te shoppen, nietwaar? De luchtige jurkjes mogen langzaam aan de kant, op naar de nieuwe items voor de herfst. Wat heb je nodig dit jaar?

Zie hieronder dé kleuren van deze herfst.

Roze en paars

Inmiddels zijn deze twee kleuren niet meer weg te denken in de modewereld. Je hebt ze in allerlei tinten en materialen. Niet zo gek dat deze twee kleuren dan ook bovenaan het lijstje staan. Of jij graag een statement maakt in paars of liever de subtiliteit zoekt in poeder roze, het mag deze herfst, allemaal!

You rock it anyway!

Geel en groen

Van knalgeel tot zo groen als een avocado, deze herfst mag jij de deur verlaten als een ware kleurexplosie! Ze zijn super leuk samen te combineren, maar vind je dat iets te gewaagd? Geen probleem! Je kunt ze ook prima stylen met neutrale kleuren.

Rood en oranje

Een glaasje rode wijn is lekker, maar wijnrood is minstens zo fijn aan je lijf! Het staat chic, verleidelijk, sexy en straalt zelfvertrouwen uit. Daarnaast combineert het lekker met kleuren die je waarschijnlijk al wel in je kast hebt liggen: zwart, wit, grijs en zelfs roze. Geen fan? Geen paniek! Ook fellere rood tinten en knaloranje zijn helemaal on trend en spelen een grote rol in de najaarsmode.

Neutrals

Dé kleur die iedereen in zijn of haar kast moet hebben liggen. Deze kleuren verbinden, als het ware, de rest van je outfit en zorgt ervoor dat het geen rommeltje wordt. Je kunt hierbij denken aan de kleuren: beige, gebroken wit, parelmoer en crème. Je kan ze stylen met felle kleuren voor het najaar, maar een neutrale outfit wordt net zo gewaardeerd!

Blue it is!

Blauw was al tot dé kleur uitgeroepen in de modebranche, het was dus niet zo gek dat designers zich helemaal hebben uitgeleefd met de kleur blauw. Alle kleuren, van donker blauw tot turquoise, zijn de trend voor dit najaar. En een groot voordeel aan deze kleur, je kunt ze – net zoals zwart- overal mee combineren! Hoor ik daar al een yeah?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Unsplash