Het jaar 2020 draaide qua kleding vooral om comfort. Dat zien we ook terug in de laatste modecijfers van het vierde kwartaal. Het zijn Birkenstocks, Ugg pantoffels en fleece hoodies die de kok sloegen.

Dat blijkt uit de data van modezoekmachine Lyst. Er is echter één specifieke jas die er het afgelopen jaar met kop en schouders bovenuit stak.

Populaire puffer

En dat is het Nuptse-jack van het retepopulaire North Face. Extra bijzonder is dat de jas zowel onder mannen als vrouwen bovenaan de lijst prijkt. Heel gek dat het puffer jack zo gewild is, is het ook weer niet. De jas past helemaal binnen de nineties revival, voelt als een warme knuffel en houdt je warm tijdens lange lockdown-wandelingen. Tel daarbij op dat influencers als Hailey Bieber, Emily Ratajkowski en Bella Hadid gespot zijn in The North Face en je begrijpt waarom er een run is op dit jack.

Klompen & pantoffels

Ook items die zowel onder mannen als vrouwen hoog scoren zijn klompen en pantoffels (ja, wij hadden er ook niet echt op gerekend deze zin ooit op te schrijven). Het aantal zoekopdrachten naar dit schoeisel is ten opzichte van 2019 met 242% gegroeid. De met lamswol gevoerde Boston-klompen is onder vrouwen na het jack het populairste item van 2020. De ongevoerde versie staat onder mannen op de zevende plek.

Niet alleen maar seksloos

Ooit besloten we collectief dat de Ugg écht niet meer kon, maar in tijden van crisis is alles geoorloofd. De klassieke mini-Ugg werd omarmd door Irina Shayk en Joan Smalls en belandde mede daardoor op de vijfde plek van populairste items onder vrouwen. De Scruff Deco-pantoffels van het merk eindigden onder mannen zelfs op een derde plaats. Ook geliefd: fleecejacks en hoodies. De velours hoodie van Kim Kardashians merk SKIMS is het zesde hotste damesartikel. Onder de mannen neemt de Tech Fleece-hoodie van Nike de vijfde positie in.

Inderdaad: nu alleen nog een e-bike en abonnement op de Kampioen en we zijn echt onze ouders geworden.

Gelukkig was het niet alléén maar seksloos comfort wat de laatste drie maanden de klok sloeg. Zo was de Snapshot Marc Jacobs tas die Lily Collins droeg in Emily in Paris giga populair en staat op de tiende plaats de Nikki-jas van het hippe jassenmerk Stand Studio.

Het complete overzicht van Lyst vind je hier.

