Dít gebeurt er met je aankoop als je je ASOS-bestelling retourneert

ASOS is een soort rabbit hole waar je u-ren kunt verdwalen. Je gooit één kledingstuk in je mandje en voor je het weet zit er voor een klein vermogen aan spullen in je winkelmand omdat je nu toch die verzendkosten kwijt bent. We get it, maar wat als al die aankopen bij aankomst toch niet zo’n succes blijken?

We zijn ons steeds meer bewust van wat ons shopgedrag voor impact heeft op het milieu. Het wordt dus ook steeds belangrijker dat merken transparant zijn over hun processen. Daarom besloot ASOS de boel open te gooien en te vertellen wat ze doen met de retouren die ze binnenkrijgen. Eén geruststelling: het leeuwendeel van de retouren belandt gewoon weer in de webshop.

Nul afval

‘Wij hebben een zero-landfill beleid’, schrijft Jess Cheng, senior creative van de miljoenen webshop. Niks gaat dus naar het afval. ‘97% van al onze retouren wordt opnieuw verkocht. De andere 3% wordt terugverkocht aan onze merkpartners zodat zij het kunnen recyclen of een gelukkig tweede leven geven.’

Het stappenproces ziet er dan als volgt uit:

1. ASOS pakt de retour-bestelling uit en inspecteert de staat van het item.

2. Iets wat gerepareerd moet worden, gaat naar een van hun kleermakers.

3. Kleding wordt dan doorgestuurd naar de stomerij waar kreukels worden weggestreken. Ook eventuele make-upvlekken worden hier verwijderd.

4. Het item wordt in een droogkabinet gehangen om vervolgens weer verkoopklaar te zijn.

Dat beleid geldt niet alleen voor hun eigen merk, maar álle merken die de webshop verkoopt. Dat zal voor veel fanatieke online shoppers een grote opluchting zijn. Al is het qua milieu natuurlijk nog altijd het best om gewoon minder kleding en meer tweedehands te kopen.

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty