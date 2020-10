Dít is de favoriete budgetmascara van Beyoncés visagist

Voor de fierce oogopslag van Beyoncé gebruikt haar visagist Sir John natuurlijk alleen het beste van het beste. Hij bewijst ook dat het beste lang niet altijd het duurste is.

Een goede mascara zorgt voor lange, volle wimpers en blijft de hele dag op z’n plek zitten. Als je net als Beyoncé van uitgesproken fladderwimpers houdt, is de L’oréal Paris Air Volume Mega Mascara de mascara die je moet hebben. Dat zegt althans haar visagist Sir John.

Deze moet je hebben

De visagist maakte een InstaTV-video met huidverzorgingsgoeroe Tata Harper. En passant deelt Sir zijn favoriete mascara. ‘Kijk naar het borsteltje. Er zit zo veel product op, ik kan het niet eens beschrijven… Als je net zoveel van make-up weet zoals ik, dan weet je dat dit de mascara is die je moet hebben.’

‘Een gezicht van Teflon’

Wil je dat je make-up de slagregens deze herfst overleeft? Ook dan heeft Sir een tip waar we wat mee kunnen: doe alles dubbel. ‘Ik gebruik een crèmeblush en een poederblush. Ik gebruik een vloeibare foundation en breng daarbovenop een poederfoundation aan. Zo krijg je een gezicht van Teflon.’ Weten we nu in ieder geval hoe Beyoncés make-up zelfs in de meest intensieve choreograife zo flawless blijft.

Beeld: Brunopress