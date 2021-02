Dit merk maakt voor 62.000 euro ‘Birkinstocks’

De Birkenstock is al tijden niet meer voorbehouden aan stoffige types. Afgelopen zomer werd de sandaal naar hartelust gedragen onder jurkjes en shorts aan zowel vrouwen- als mannenvoeten. Vooral het Arizona-model is in trek.

Als je wat bijzonders wil en wat geld hebt stuk te slaan, is de Birkinstock misschien iets voor jou. Dat is geen tikfout, maar een ontwerp van het New Yorkse merk MSCHF. Zij kochten vier tassen op van de Hermès Birkin bag alias zo’n beetje de duurste tas ter wereld. De prijs van zo’n tas kan oplopen tot wel 412.000 euro. Daar kun je in Nederland ook een heel aardig huis van kopen.

62.000 euro

De ontwerpers vernietigden de tas echter met droge ogen om van het leer Birkenstocks te maken. Ze maakten van de Birkinstocks een witte, bruine en twee soorten zwarte varianten. De prijs voor zo’n exclusieve sandaal loopt op tot 62.000 euro. De oplage is beperkt, maar de sandalen vliegen al de toonbank over. Een onbekende kunstverzamelaar kocht een paar, evenals zangeres Kehlani en Future.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Future PLUTO Hendrix (@future)

‘Niets is materieel heilig’

Omdat de wereld natuurlijk wel mag weten dat dit niet zomaar een paar ordinaire Birkenstocks zijn maar héle dure, is aan de zijkant van de sandaal het Hermès logo en de tekst ‘Birkinstocks’ toegevoegd. Durf die nog maar eens aan te trekken voor een dagje strand.

Het is niet zomaar geld over de balk gooien: de ontwerpers hopen met deze actie consumenten aan het denken te zetten. Ze tornen hiermee (letterlijk) aan de status van een Birkin bag. ‘Normaal gesproken zou niemand een Birkin durven aanraken, maar voor ons is niets materieel heilig’, zegt creative director Kevin Wiesner. Kunst dus, maar tegelijkertijd levert het de ontwerpers net als modehuis Hermès wel een goede boterham op.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: The Independent | Beeld: Getty/Instagram