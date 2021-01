Dit zijn de 5 grootste haartrends van 2021

We know, we know: de kappers zijn potdicht en het heeft er alle schijn van dat dat ook nog wel even duurt. Slecht nieuws voor iedereen met uitgroei tot aan z’n oren en haarpunten van touw, máár: gesloten kappers betekent niet dat je niks leuks meer kunt doen met je haar.

De dapperen gaan aan de slag met een pak haarverf van de drogist en punten die dooie puntjes eigenhandig bij. Als je iets minder handig bent, blijven er gelukkig ook genoeg veiligere kapsels over om thuis mee te experimenteren. En als je van het soort bent dat alleen haar kapper aan haar lokken laat zitten, kun je de haartrends van 2021 natuurlijk altijd opslaan voor het moment waarop we (ein-de-lijk, ooit, one day) weer in de kappersstoel mogen plaatsnemen.

1. Vlechtjes

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door la (@holy.hippy)

Twee vlechtjes, is dat niet een beetje… kinderachtig? In 2021 niet meer. Het is nu de tijd om je inner Pippi Langkous te omarmen. Fijn aan deze trend is dat je geen diploma in de Hogere Vlechtkunst nodig hebt om het voor elkaar te krijgen en die gespleten punten een stuk minder opvallen.

2. Haaraccessoires

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door KRISTIN ESS (AND LOTS OF DOGS) (@kristin_ess)

Nog zo’n trend in de categorie kleine moeite, groots effect, zijn haaraccessoires. Met een bijzondere speld of een diadeem ziet je kapsel er meteen uit alsof je er moeite voor hebt gedaan en geef je iedere Zoom-meeting wat meer sjeu.

3. De gordijnpony

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jamie Newhouse (@jamienew)

Inderdaad: die gordijnpony was ook al in 2020 al een hit. Dit jaar zet de trend door. Zo’n pony is een mooie omlijsting van je gezicht en is – in tegendeel tot een rechte pony – vrijwel onderhoudsvrij. Lekker seventies, en als je in het bezit bent van een kappersschaar en een dosis lef knip je ‘m gewoon zelf.

4. Colour-blocking

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 🦄Erin Murphy (@erinm_hair)

Deze trend is niet voor muurbloempjes. Aan de andere kant: we vermoeden dat je in 2020 al genoeg muren hebt gezien en 2021 het moment is om te shinen. Over een tijdje dan. Reken maar dat je die shine pakt met een kapsel als deze. Twee verschillende kleuren in je haar, en dan hebben we ’t dus niet over blond of bruin maar over fuchsia en barbieroze. Durf jij?

5. Natuurlijke haarkleur

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Imaan Hammam (@imaanhammam)

Compleet het tegenovergestelde van de trend hierboven is je natuurlijke haarkleur omarmen. Of je ’t nou leuk vindt of niet, velen onder ons zijn daar door de lockdown nu wel toe gedwongen. Zou zomaar kunnen dat onder die highlights een prachtig kastanjebruin schuilgaat of die grijze plukjes je heel gedistingeerd staan.

Bron: Glamour UK. Beeld: iStock