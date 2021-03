De schoonheid van doofheid: dit sieradenmerk eert de dovengemeenschap

Ongeveer 15 procent van de wereldbevolking heeft een handicap. Maar wanneer je naar modecampagnes kijkt, zie je dit nauwelijks terug. En dat moet veranderen. Het genderloze merk Private Policy sloeg de handen ineen met kunstenaar en acteur Chella Man, met als resultaat een sieradenlijn die doven en slechthorenden eert.

Iedereen is mooi, of je nou een gehoorapparaat draagt, een huidaandoening hebt, een bril draagt (want laten we wel wezen: heb je wel eens een campagne gezien waarin een model een bril draagt als het géén advertentie voor een brillenmerk is?!) of in een rolstoel zit. Private Policy laat zien hoe het moet én dat er nog een lange weg te gaan is voor handicaps genormaliseerd zijn.

Geïnspireerd op gehoortoestellen

Acteur en ontwerpster Chella Man heeft zelf last van doofheid, en draagt sinds haar vierde gehoortoestellen. Ze vertelt aan The Cut: ‘Als kunstenaar en mens heb ik altijd volledige controle willen hebben over mijn lichaam en de manier waarop ik het presenteer’. Ze vervolgt: ‘Het verplicht moeten dragen van gehoortoestellen zorgde dan ook langere tijd voor een groot conflict bij mij.’

‘De gehoorapparaten pasten niet bij me, en ik had geen controle over hoe ze eruit zagen. Ik merkte altijd dat ik brainstormde over manieren om deze meer bij te laten passen, en dat is met deze collectie gelukt. We vieren ermee de schoonheid van doofheid’, aldus Chella Man.

De schoonheid van doofheid

De collectie bestaat uit de mooiste vergulde sieraden, die geïnspireerd zijn op de kunstwerken van Chella Man. Ze doen denken aan gehoorapparaten, maar dan van goud. Zo. Mooi! De campagne, getiteld ‘The Beauty of Being Deaf’ werd uitgebracht ter ere van de National Deaf History Month.

Bron: The Cut | Beeld: Chella Man, Privacy Policy