Exit Rachel Green: iedereen op TikTok wil de ‘Farrah Fawcett Flip’-haarstijl

TikTok is momenteel the place to be als je met de handen in het haar zit. Toe aan glanzende lokken of simpelweg wat inspiratie? Voor alles kun je op het platform terecht. En waar vroeger misschien Rachel Green een ware trendsetter was, is het nu juist Farrah Fawcett die als voorbeeld wordt gebruikt.

Het was gebruiker Mallory Jade (beter bekend als @groovy_mal) die de trend weer nieuw leven inblies op het platform. Ze liet in een filmpje zien hoe je de iconische, luchtige jaren 70-stijl van de actrice op een simpele wijze kunt creëren met een krultang en een ronde borstel. Oh en vergeet niet om veel met je hoofd te schudden!

Tekst gaat verder onder de TikTok.

Farrah Fawcett

Niet iedereen was even tevreden na het proberen van deze techniek, maar hee: oefening baart kunst. En zo ben je in ieder geval wel even lekker in de weer geweest. Bedoel, we moeten iets in deze tijd. Dat de Fawcett Flip nu nieuw leven in wordt geblazen, komt vlak na de trend van kapsels geïnspireerd op de jaren ’60 op Instagram.

Alles komt terug

Zo zie je uiteindelijk ook maar weer, alles komt uiteindelijk terug. Voor je het weet ben je weer helemaal hip. Bekijk hieronder nog wat inspiratie en uitleg hoe je aan de slag kunt!

Bron: PopSugar | Beeld: Getty Images