Experts zijn helemaal niet zo enthousiast over populaire voet-peelings

Het is zowel fascinerend als huiveringwekkend: de voet-peelings die mensen gretig delen op TikTok en andere social media. Het idee is dat je een masker aanbrengt op je voeten die ervoor zorgt dat de huid van je voeten in de dagen eraf valt. Letterlijk eraf valt, als ware je een slang. Het resultaat: poezelige voetjes. Maar experts zijn niet lyrisch over deze trend.

Hoe dik en hardnekkig de eelt ook: dankzij zo’n voet-peeling laat al die de overtollige huid in de dagen nadat je het masker hebt aangebracht langzaam maar zeker los. Niet plannen als je een spannende date hebt staan dus, al zijn er hele volksstammen die dit heerlijke filmpjes vinden en er net zo graag naar kijken als naar de praktijken van dr. Pimple Popper. Maar los van de entertainmentwaarde: is zo’n heftig masker wel een goed idee?

Dikste huid

Mwa, zeggen experts. Ten eerste: je voeten verzorgen is echt geen overbodige luxe. We vergeten het alleen nog weleens omdat ze een groot deel van het jaar zijn weggestopt in dikke sokken en warme schoenen. Tot het zomer wordt en de paniek toeslaat, want geen enkel sandaaltje knapt op van een korst eelt. ‘Als je onder een microscoop kijkt, is de hoeveelheid dode huid immens en bergenhoog’, zegt dermatoloog Loretta Ciraldo. ‘Het is de dikste huid van je lichaam, bijna als een schild.’ Veel op je benen staan maakt die huid nog dikker. Als je een fanatiek wandelaar of hardloper bent, kun je als gevolg daarvan ook meer eelt opbouwen.

Voorzichtig te werk

Je voeten scrubben is dus een prima plan. Maar: liever niet met deze voetenmasker/sokken-hybride. ‘Het grootste probleem is dat je niet kunt rondlopen of iets gedaan kunt krijgen met deze sokken aan’, zegt dermataloog Rachel Nazarian. Volgens Ciraldo is een huid die loslaat een teken van een ontsteking. ‘Ik zou dit voorzichtig aanpakken. Je wil niet op je voeten staan terwijl de huid loslaat. Vooral als je een gevoelige huid hebt of veel staat op een dag, zet je veel druk op je voeten. Dat geeft dan veel ongemak.’

Bovendien heeft al die huid op je voeten ook een functie, zegt TikTokker @Toppodiatry. ‘Ik raad deze niet aan en zie ook het nut niet in van al die huidlagen eraf pellen. Het kan heel gevaarlijk zijn en leiden tot infecties en blaren’, waarschuwt deze podoloog zelfs.

Ouderwetse puimsteen

Lekker dan, want hoe kom je dan van die dikke eelt af? Ciraldo raadt een ouderwetse puimsteen aan. ‘Scrub daar iedere week je voeten mee na het douchen om te voorkomen dat je een eeltlaag opbouwt.’ Wil je toch echt graag zo’n peeling-sok proberen? De dermatoloog adviseert dan om de sok minder lang te dragen dan op de gebruiksaanwijzing staat. Dus: liever een halfuur dan drie kwartier. Als je op je voeten eczeem, psoriasis of uitslag hebt raadt ze het masker af omdat dat het kan verergeren. Maar in alle andere gevallen geldt: verheug je op het vervel-proces en geniet daarna van je perzikzachte voeten.

