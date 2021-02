Eyeliner hack: zó maak je de perfecte eyeliner voor jouw oogvorm

Quarantaine heeft ons heel veel tijd gegeven om nieuwe dingen te leren. Menig mens is gaan leren bakken, schilderen en yes, ook make-uppen. James Charles who? En wat tegenwoordig ook nog eens hartstikke in is, is eyeliner, het liefst met een mooie wing die aan beide kanten gelijk is.

Maar voor wie de eyeliner nog niet helemaal onder de knie heeft: wij hebben dé truc gevonden voor de perfecte eyeliner voor jouw ogen.

Eyeliner hack

Zo’n lijntje boven je ogen (met of zonder wing) kan je vriend of vijand zijn en net als bij veel dingen moet je er simpelweg wat handigheid in krijgen. Veel oefenen dus, maar na wel 36 keer oefenen lukt het soms nog steeds niet en dat kan mega frustrerend zijn. Maar hier is je redding: dé hack die jou sowieso gaat helpen.

Ooghoek

Ook al kijk je honderd tutorials op YouTube, het lukt bijna nooit om het helemaal perfect na te doen (als dat bij jou wel lukt, bless you). Elk oog heeft natuurlijk een andere vorm, en dat maakt dat je de eyeliner bijna nooit helemaal gelijk kan maken. En probeer je toch een tutorial na te doen, dan kan het ook nog zijn dat de lijn niet eens bij jouw oog past. Gelukkig is dit supermakkelijk op te lossen, zodat je elke lijn én wing geheel passend maakt bij jouw ogen.

‘Hooded eye’

Op Pinterest en TikTok zijn er al veel termen voorbij gekomen en daar is de ‘hooded eye’ er ook een van. De ‘hooded eye’ betekent dat je oog niet helemaal gelijk is en/of recht loopt. Wanneer je een normale lijn zou trekken boven je oog, zou het er gek en niet passend uitzien. Maar in deze video wordt precies uitgelegd hoe je dé eyeliner voor jouw oog kunt maken.

De tekst gaat verder onder de video.

Easy peasy lemon squeezy

Ziet er makkelijk uit hé? Met deze eyeliner hack kunnen wij het ook wel. Ben je echt een complete beginner en vind je een echte eyeliner pen nog een beetje te beangstigend? De gouden tip dáárvoor: gebruik eerst een bruin of zwart oogpotlood (die je meestal voor onder je ogen gebruikt). Deze zijn wat zachter en makkelijker weg te halen, mocht het écht helemaal uit de hand lopen.

Bron: Pinterest | Beeld: Getty