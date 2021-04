Vergeet laagjes: ‘feathered ends’ geven je die sexy beach look

Puntjes eraf, laagjes bijwerken? Het is een beproefd recept bij de kapper. Niks mis mee, maar verandering van spijs doet eten. Als je qua kapsel een beetje met de tijd mee wil, moet je de volgende keer bij de kapper om ‘feathered ends’ vragen. Dat is een ingewikkeld woord voor uitgegroeide laagjes.

Technisch gezien kun je dus ook vragen of de kapper alleen je puntjes knipt en uitgegroeide lagen laat voor wat ze zijn. Het is een kapsel dat Jennifer Aniston in 2006 al omarmde en nu weer populair is onder namen als Selena Gomez en Emma Louise Connolly. Het fijne is dat het weinig onderhoud vraagt en bij vrijwel ieder kapsel werkt.

Nonchalante beach vibe

Bij een lange bob geven feathered ends zachtheid en textuur in plaats van een bot geknipte haarlijn. Lang haar krijgt door feathered ends vorm, textuur en een lekker nonchalante, beachy vibe. Het is wel zaak om ervoor te zorgen dat nonchalant niet shabby wordt. De uitgegroeide laagjes hebben wel verzorging nodig om te voorkomen dat de punten droog zijn en splijten.

Niet te geknipt

De feathered ends zijn eigenlijk een soort anti-kapsel. Het is namelijk de truc om het er niet ‘geknipt’ uit te laten zien. Een trend die dus ook prima aansluit bij de lockdown – uitgegroeide laagjes vragen niet om een strak gestylede coupe. Met een beetje droogshampoo en eventueel een textuurgevende crème ben je er al. Hallo, beach vixen!

