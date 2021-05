Feit of fabel: is koffie echt goed voor je huid? Of kun je het beter laten staan?

De meeste mensen kunnen niet zonder een kop koffie. Koffie wordt al lang niet meer alleen gebruikt om te drinken. Tegenwoordig word het ook veel gebruikt in skincare, vooral in de vorm van een scrub. Maar hoe goed is koffie eigenlijk voor je huid?

Koffie voor je huid

Koffie kan daadwerkelijk een positief effect hebben op je huid. Maar dit geldt niet voor iedereen. Mensen met een droge huid kunnen beter niet te veel koffie drinken. Doordat koffie vaak dehydraterend werkt, kan het je huid nóg meer uitdrogen. Geen paniek voor alle koffielovers met een droge huid. Als je niet meer dan drie á vier kopjes per dag drinkt, zal je huid niet enorm uitdrogen.

Koffiescrub

Koffie is ook een ingrediënt in veel scrubs. De gemalen koffie heeft de perfecte structuur om de droge en dode huidcellen te verwijderen. Ook stimuleert het de aanmaak van nieuwe huidcellen. De koffiescrubs zijn trouwens ook ideaal voor iedereen met een gevoelige huid. De gemalen koffie is namelijk veel zachter voor je huid dan de meeste scrubs.

Bloedsomloop

In koffie zit natuurlijk ook veel cafeïne. Dit kan ook een positieve invloed hebben op je huid. Cafeïne stimuleert namelijk de bloedsomloop van je huid. Uit onderzoek blijkt dat je hier niet alleen een mooie gloed van krijgt, maar dat het ook zorgt voor een gezonde huid.

Antioxidanten

Koffie zit ook vol met antioxidanten. Deze zijn super goed voor je huid. Het gaat onder andere huidveroudering tegen en het zou je huid beschermen tegen alle bacteriën van buitenaf. Het nemen van een extra kopje koffie is dus een goed idee om je huid een handje te helpen. Houd je nu helemaal niet van koffie? Dan zijn er ook een heleboel verzorgingsproducten die cafeïne bevatten en dezelfde werking hebben.

