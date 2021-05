Frituur couture: Mora komt met een eigen kledinglijn

Een frikandel speciaal, een bitterballenprint of good ol’ Cora van Mora op je borst: het kan gewoon. Frituurboer Mora sloeg de handen ineen met het Belgische kledingmerk Zeb en zette een eigen kledinglijn op.

Het resultaat is een collectie T-shirts waarin een glansrol is weggelegd voor de bitterbal en de frikandel. Wat dacht je van een T-shirt met een bitterbal en de tekst ‘Ceci n’est pas un bitterbal’ of een print met een frikandel speciaal en de tekst ‘Tu est très speciale’?

Lollige verwijzingen

De hele collectie bevat lollige verwijzingen naar chakra’s (de ‘snackra’) en de ruimtevaart. Daarnaast bedacht het merk ook alvast wat shirts voor het EK met in de hoofdrol – uiteraard – een bitterbal. ‘Perfect om te showen op een festivalterrein in de tweede helft van de zomer’, aldus de makers.

Conversation starter

Of een vette hap op je borst nou echt veel sjans oplevert is twijfelachtig, maar je draagt hoe dan ook een conversation starter met je mee. Goed om te weten: de shirts zijn verkrijgbaar via de (online) winkel van Zeb en gaan vanaf 29,99 euro.

