Gaat je haar sneller groeien van pepermuntolie?

Pepermunt is lekker voor een frisse adem en kan ook maagpijn wat verlichten. Maar wist je dat van pepermuntolie je haar waarschijnlijk ook sneller groeit?

Of dat echt zo is, is door de wetenschap nog niet 100% bewezen. Toch zijn er wel degelijk signalen dat je van pepermuntolie een goede kop haar krijgt.

Pepermunt is vooral geliefd om z’n smaak, geur en verkoelende eigenschappen. Dat is natuurlijk allemaal te danken aan de munt. Hoewel er geen duidelijk onderzoek is dat de haargroei stimulerende eigenschappen van pepermuntolie bewijst, zijn er wel degelijk een paar veelbelovende studies.

Hoofdhuid in balans

In een onderzoek uit 2014 onder muizen bleek dat pepermuntolie tot meer haargroei leidde dan Rogaine – een haargroeiproduct dat wordt erkend door farmaceutische autoriteiten. Naast haargroei kan de olie ook fijn zijn als je snel last hebt van vet haar. De olie maakt je haar schoon en verwijdert vuil zonder de natuurlijke oliën te strippen. Zo blijft de natuurlijk talgproductie van je hoofdhuid in balans en is je haar gehydrateerd zonder dat het zwaar wordt.

Verdunnen

Wees wel voorzichtig met hoe je de olie gebruikt. Onverdunde varianten kunnen nogal heftig zijn voor je huid en een brandend gevoel geven. Verdun de pepermuntolie liever met een andere olie – zoals kokos-, olijf- of avocado-olie. Voorkom dat de olie in je ogen komt, en, we zeggen het er toch maar even bij: drink de olie niet op.

We kunnen je niet beloven dat pepermuntolie je direct manen à la Romy Boomsma oplevert, maar dit is een klassiek geval: baat het niet, dan schaadt het niet.

Bron: Pure wow. Beeld: Getty