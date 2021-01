Hup die bezem erdoor: geef je garderobe een detox in 8 tips

Je garderobe opruimen is zo’n klusje waarvan je halverwege de moed een beetje in de schoenen zakt. Het moet namelijk eerst een grotere chaos worden voordat je aan het echte opruimen begint. Gedoe dus, maar met deze tips ga je gestructureerd te werk, voorkom je spijt en voelt ook je hoofd na het klaren van de klus een stuk opgeruimder.

Iedere thuiswerkdag grijp je opnieuw naar een legging, een grote trui en een paar wollen sokken. Al die andere mooie items hangen te verstoffen in de kast. Niet alleen omdat die Levi’s je adem ontneemt als je zit, maar ook omdat het nou eenmaal makkelijker is om iets aan te schieten wat al voor het grijpen ligt.

Garderobe detox

Lang verhaal kort: er komt een moment waarop je chagrijnig wordt van wéér die wollen trui met pillen en je verzucht dat je níks hebt om aan te trekken. Make that the cate wise, heb je natuurlijk wel. Je moet het alleen weer even zien (letterlijk, in dit geval). Het enige wat je nodig hebt, is een goede garderobe-detox.

Geen idee waar te beginnen? Wij loodsen je er doorheen.

1. Haal alles uit de kast

Ga niet met items schuiven, maar leg de volledige garderobe op je bed. Kijk naar de kwaliteit van ieder stuk. Pilt het? Is de kleur vervaagd, zitten er gaten in? Besluit dan of je het wil houden of niet, en denk daar vooral niet te lang over na. Zo maak je bij ieder kledingstuk een bewuste keuze en sla je niks over.

2. Houd niet vast aan gelegenheidskleding

Ergens in de kast hangt nog een paillettenjurk uit 2012 omdat je toen een feestje had en je die jurk vervolgens jaren bewaarde mocht je ooit naar de Toppers gaan. Weg ermee. Datzelfde geldt voor de jurk die je ooit droeg naar een huwelijk en die je alleen maar kocht omdat je iets moest hebben wat binnen de dresscode paste. Gelegenheidskleding en galajurken zijn snel gedateerd. Als je eerlijk bent en weet dat je die outfit niet snel weer zal dragen, kan ‘ie naar de tweedehandswinkel. Ténzij het een designerstuk is, dan kun je er misschien nog wat aan verdienen in de verkoop.

3. Bewaar alleen kleding die je nú past

De mom jeans van drie maten geleden achtervolgt je. Iedere keer wanneer je die broek ziet liggen, steekt het. Je bent alleen maar bezig met het verleden of de toekomst, want je houdt jezelf voor dat ‘ie ooit weer zal passen. Zonde: zo’n kledingstuk brengt alleen maar negativiteit. Exit dus.

4. Gebruik geen metalen kledinghangers

Metalen kledinghangers hebben de neiging je kleding uit vorm te trekken. Houten hangers zijn mooi, maar nemen ook veel ruimte in. Ga liever voor kledinghangers van velours: die zorgen ervoor dat je kleding blijft hangen (niets zo irritant als een jurk die steeds van de hanger glijdt) en in goede shape blijft.

5. Hang sieraden op

In een sieradendoosje kun je armbanden, ringen en oorbellen bewaren. Kettingen kun je echter beter ophangen. Daarmee voorkom je niet alleen dat het één grote knopenchaos wordt, maar zul je zo’n ketting ook veel vaker omdoen. Simpelweg om het feit dat je die ketting ziet en je niet hoeft te graven in een la of doosje.

6. Kunnen die schoenen nog?

Schoenen horen ook bij je garderobe. Neem ze een voor een zorgvuldig onder de loep. Gaan ze nog mee, of hebben ze hun beste tijd gehad? Een afgedragen schoen kan een outfit wat gedateerd doen lijken. Omdat schoenen veel stof vangen en in het ergste geval zelfs schimmel kunnen ontwikkelen, kun je ze het best in de doos bewaren. Dient een schoen je niet meer? Breng ‘m dan weg naar een goed doel of maak er iemand anders blij mee.

7. Order please

Sommige mensen vinden niets bevredigender dan een op kleur gesorteerde kledingkast. Kan, maar nog handiger is om de kleding op stijl te sorteren. Zo richt je een plekje in voor bijvoorbeeld werkkleding, vrijetijdskleding en sportkleding. Geloof ons: dat maakt je leven een stuk makkelijker wanneer je weer eens radeloos voor de kast staat.

8. De laatste stap

Geselecteerd welke items weggaan? Breng die dan zo snel mogelijk naar een goed doel en waag het niet een tas met ‘voor het geval dat’ over te houden. Eenmaal weg, zul je die kledingstukken echt niet missen. Laat vanaf nu iemand anders er van genieten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Glamour UK. Beeld: Unsplash