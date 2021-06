Geen grap: dit modehuis komt met stiletto Crocs

‘Wat nou als je het comfortabelste schoeisel combineert met het ongemakkelijkste schoeisel ooit?’, zal de hoofdontwerper van Balenciaga zich hebben afgevraagd. Het resultaat van dat hersenspinsel is een Croc op stiletto’s.

Balenciaga sloeg de handen ineen met schoenenlabel Crocs voor de lentecollectie van 2022. Het resultaat zijn appeltjesgroene – en zwarte Crocs op een stilettohak. Het is niet heel moeilijk om te bedenken waar deze merkwaardige hybride vandaan komt. De croletto (meld je als je een betere naam weet) is een vleesgeworden overgang van al die comfortabele thuiswerkoutfits naar een tijd waarin we kleding-wise weer een beetje ons best gaan doen.

Het is menens

Als het op schoenen aankomt, is weinig schoeisel zo controversieel als Crocs. Al vanaf de introductie in 2002 splijt de rubberen klomp de wereld in twee kampen. Tot voor kort werd de Croc eigenlijk alleen geaccepteerd als je in de zorg werkt, maar inmiddels worden steeds meer influencers op de klompen gesignaleerd. Het lijkt dus menens met die comeback.

They say necessity is the mother of invention…tell me how this was necessary in any way shape or form? https://t.co/D1eR63cbpm — Julie Guy (@JulieGuyOnAir) June 8, 2021

Next level

De hooggehakte Crocs zijn echter wel behoorlijk next level. Aan de andere kant: aan de Triple S sneaker van Balenciaga moesten we ook behoorlijk wennen voordat iedereen en z’n moeder erop rondliep. Het oordeel op Twitter is in ieder geval luid en duidelijk: waag. het. niet.

This an actual nightmare. 🤮 #fail I love a good cross-over but this is insanity. Balenciaga Unveils New Crocs Collab Featuring Stiletto Clogs https://t.co/FgyCvjslyJ — Nicole_Nixon (@Nicole29Nixon) June 7, 2021

“I want those Balenciagas, the ones that look like Crocs!” https://t.co/kmK5yOnvbf — Jeffry Armando Meda 🇬🇹 (@broccoli89) June 8, 2021

This IS a real thing- first of all would you or wouldn’t you wear? Second, $850? Let’s be real, what’s a reasonable price? Don’t get me wrong, I love my @Crocs sandals (I own 2 pair 😉) @BALENCIAGA @WAAYTV ☀️ >> https://t.co/SwaSXDELFT — Marie Waxel WAAY 31 (@mariewaxel) June 8, 2021

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Beeld: Balenciaga