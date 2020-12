Met dank aan het mondkapje: gekleurde mascara wordt dé trend van 2021

Blijkbaar wordt gekleurde mascara een ware make-up trend in 2021. Nu hebben we vaker gehoord dat deze ‘trend’ terug zou komen, maar in de praktijk hebben we daar nog niet veel van gezien. Toch zou dat volgend jaar eens kunnen gaan veranderen.

Er is namelijk één belangrijke accessoire bijgekomen: het mondkapje. En daar ga je op een gegeven moment toch rekening mee houden in je make-up routine.

It’s all in the eyes

Wanneer je gezicht voor 2/3 deel bedekt blijft, is het belangrijk om te focussen op de features die nog wel gezien worden (voorspelling: er komen dus ook weer gekke wenkbrauw-trends aan). Daarom is het eigenlijk helemaal niet gek dat de gekleurde mascara weer een comeback lijkt te maken. Mensen spreken sinds de komst van de mondkapjes nou eenmaal meer met hun ogen. En daar willen we hiermee nou precies de aandacht op vestigen.

Kunstwerkjes

Gekleurde mascara is ook leuk om mee te experimenteren. Bedenk maar hoe één simpel kleurtje al een groot effect kan hebben op je hele look. Misschien is het juist een leuke toevoeging aan de ‘nude‘ oogschaduwlook die je altijd al doet. Ook kun je zelf bepalen hoe veel laagjes je aanbrengt. Een dun laagje zal je ogen alleen een gekleurd gloedje geven. Maar het leukste is natuurlijk om all out te gaan! Maak van je ooglook een ware kunstwerk!

Durf jij het aan? Dan hebben we hier een handig kleur overzichtje:

Blauwe ogen: warme kleuren zoals bruin, oranje, geel of goud. Ook roze staat bijzonder goed op blauwe ogen.

Groene ogen: paars! of camouflagetinten.

Bruine ogen: alle tinten blauw. Hoe donkerder de bruin hoe feller de mascara mag.

Maar doe gerust wat je zelf het mooist vindt. De onderstaande foto’s zijn perfecte voorbeelden van dat het ook anders kan.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Connie (@conniejerome)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ColourPop Cosmetics (@colourpopcosmetics)