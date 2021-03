Shocking! Zoveel geld geven we gemiddeld uit aan ongedragen kleding

Wie houdt er nu niet van kleding shoppen? In de winkel of online, er is altijd wel iets leuks dat we weten te scoren. Eenmaal thuis hangen we het in de kast en kijken we er vaker dan ons lief is eigenlijk niet meer naar om.

Je bent niet de enige. Heel veel vrouwen hebben kleding nog in hun kast hangen waar het prijskaartje nog aan zit. En diep vanbinnen weten we ook dat die er aan zullen blijven hangen. Ongemerkt geven we dan toch meer geld uit aan ongedragen kleding dan we denken.

Gemakzucht Voortaan is het misschien verstandiger om voor jezelf na te gaan: ‘heb ik dit echt nodig’? En we vallen allemaal al vrij snel voor het gemakzuchtige excuus: ‘Dit bloesje is toch leuker dan degene die ik al thuis heb’. Door deze redenen wordt je kast al snel te klein voor al je kleding, terwijl je de helft dus niet eens draagt. Zonde van je geld en het milieu. Geld besparen Ga eens voor je kast staan en vraag aan jezelf hoeveel van de kleding die daar hangt je daadwerkelijk draagt. Voor de meeste vrouwen is het antwoord op deze vraag nogal beangstigend. De gemiddelde vrouw draagt 60% van haar kledingkast inhoud niet. 60%! Dat is meer dan de helft. Je had hier dus heel veel geld mee kunnen besparen. Namelijk wel zo’n 2700 euro. Wow! Lees ook

9 tips om je kledinguitgaven in bedwang te houden Shopaholic Soms gaat het niet opzettelijk, maar we maken onszelf er toch allemaal schuldig aan. We kopen veel kleding die we niet nodig hebben. Of we gaan voor een broek en komen thuis met een hele lading aan truien, t-shirts en die leuke jas die in de etalage hing. Hadden wie niet persé nodig, maar we hebben het toch gekocht. Of je koopt die ene prachtige (dure) jurk voor die speciale gelegenheid, die vervolgens stof mag happen in je kast, omdat je hem alleen kocht voor die gelegenheid. Probeer dus toch beter na te denken als je in het pashokje staat.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: FemFem | Beeld: GettyImages