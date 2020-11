Dit iconische pakje van Geri Halliwell kan van jou zijn

De videoclip van ‘Wannabe’ was onze eerste kennismaking met The Spice Girls en een mijlpaal in het leven van iedere millenial (overdrijven, wij?). Natuurlijk vanwege het catchy nummer, de vrolijke dansjes en de girl power, maar óók door de outfits.

Het glitterpakje van Geri Halliwell staat ons dan ook in het geheugen gegrift. Bezaaid met donkerrode – en gouden pailletten in de vorm van de Union Jack was Ginger Spice een van de stralende vijf middelpunten. Iconisch, maar toch neemt Geri afscheid van de outfit waarin zij en de rest van The Spice Girls doorbraken.

Slachtoffers Beiroet

De Union Jack bodysuit wordt door Sotheby’s geveild. De opbrengsten gaan naar de slachtoffers van de explosie in Beiroet afgelopen zomer. Het bedrag wordt verdeeld onder vijf goede doelen die zich allemaal inzetten voor de getroffen stad.

Emma Stone en Mick Jagger

Geri is niet de enige die een geliefd kledingstuk afstaat. Emma Stone geeft de Elie Saab jurk die ze droeg naar de Oscars weg, Mick Jagger veilt een matador-jasje dat hij droeg tijdens een Europese tour en kunstenaar Damian Hirst staat een armband af.

Heb je toevallig nog wat geld stuk te slaan? Dan is dit natuurlijk het kerstcadeau bij uitstek. Of je koopt ‘m voor jezelf – zelfs als ‘ie niet past, is het hoe dan ook een pronkstuk in huis. Bieden kan tussen 7 en 15 december via Sotheby’s. Prettige wedstrijd!

