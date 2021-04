Handjes in de lucht als je nog altijd niet uit je coronapak te hijsen bent. Leggings doen leven momenteel, maar toch snakken we naar knappe outfitjes en een vrolijk make-upje. ‘Glazed’ oogmake-up is dan ook precies het beetje glam dat we nodig hebben deze tijd.

Reken maar dat als de terrassen open zijn we van top tot teen gestyled en strak in de lak naar buiten stappen. Want hoe lang is het geleden dat we ons konden opdoffen mét reden?

Glazed oogmake-up

Het lijkt erop dat de beautytrends van aankomende zomer een stuk intenser en opvallender zijn dan voorgaande zomers. Daar waar 2020 draaide om ingetogen kleuren en minimalistische looks, staat 2021 in het teken van glitter en glamour. ‘Glazed’ oogmake-up is dé trend waar het om draait momenteel, en wij snappen wel waarom.

Gemakkelijke trend

‘Het is een hele gemakkelijke trend die iedereen kan aanbrengen, maar er heel chic uitziet, vertelt visagist Kate Synnott aan Popsugar. ‘Creamy oogschaduw is mijn go-to voor mijzelf en mijn klanten om die ‘glazed’ look te bereiken”, legt Synnott uit. Moeilijk is deze trend niet, en dat maakt hem helemaal ideaal. ‘ Je kunt zulke oogschaduw heel gemakkelijk aanbrengen met je vinger’, aldus Kate.

