Go Hema: keten kiest voor een model met een stoma

De Hema zal altijd een speciaal plekje in ons hart hebben. Niet alleen vanwege de tompoezen en het feit dat we daar onze eerste make-up kochten (wie herinnert zich de lipgloss-torentjes?), maar vooral ook omdat het bedrijf durft te kiezen voor non-mainstream modellen. In hun laatste campagne steelt Lynn Quanjel de show in ondergoed.

En dat is bijzonder, want Lynn draagt een stoma. Naast Lynn werkt Hema met modellen in alle kleuren, leeftijden en maten. Dat doen ze eigenlijk al jaren, maar een stoma is nieuw. Het model heeft een flinke schare volgers op Instagram en probeert daar het taboe omtrent stoma’s eigenhandig te doorbreken.

Engagement

Lynn is ondertussen met stomheid geslagen door de stortvloed aan positieve reacties die ze kreeg op de campagne. ‘Wow, dit zag ik niet aankomen. Ik wist niet wat ik kon verwachten, maar dit was het zeker niet. Hema heeft tien keer meer engagement op hun bericht dan normaal en meer dan 700 comments van mensen die blij zijn dat diversiteit gevierd wordt’, schrijft ze op haar Instagrampagina.

‘Voegt niks toe’

Toch is niet iedereen lyrisch over de campagne. Marketingdeskundige en econoom Cor Molenaar uit zijn kritiek tegenover Adformatie. Hij denkt dat het model met haar stoma maar een beperkte groep mensen aanspreekt. ‘En het voegt niets toe. Het zegt niets over de maat ondergoed. Klanten zullen bij Hema toch ook niet gaan vragen waar het stoma-ondergoed ligt?’ Goed, wie legt Cor even uit dat het hier niet gaat over het ondergoed an sich, maar over het vieren van diversiteit, het omarmen van verschillen en dat dat, als je het over marketing hebt, heel veel mensen een goed gevoel geeft – stoma of niet? Bij deze dan, de volgende keer leggen we je het begrip ‘engagement’ wel uit.

Size zero-industrie

Overigens blijft het gebrek aan diversiteit een probleem. ‘Momenteel neemt het merendeel van de agentschappen geen⁠ diverse modellen aan, omdat ‘de klant daar niet om vraagt’. De reden dat de klant daar niet om vraagt, is omdat ze geld verdienen aan de ‘size zero’-industrie en niet inzien waarom ze zouden moeten veranderen. De enige manier om dit te verbeteren, is door alleen bedrijven te steunen die voor inclusieve modellen gaan.’

En de Hema steunen doen we natuurlijk met liefde. Tompoes, iemand?

Bron: Adformatie, HLN. | Beeld: Hema