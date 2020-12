Dit worden volgens Pinterest de grootste make-uptrends van 2021

Als je eenmaal een make-uplook en de make-up hebt gevonden die bij je past, switch je niet meer zo snel. Eigenlijk best jammer, want een beetje spelen met make-up levert een hoop lol en met een beetje mazzel een coole look op.

Met een lik mascara en een dot blush kan het zelden misgaan. Maar als je tussen al die vierkantjes in Zoom iets meer wil opvallen, kun je het ook een keer helemaal anders aanpakken.

Niet zo ingetogen

Pinterest verzamelde op welke make-uplooks nu veel wordt gezocht en distilleerde daaruit 3 trends die het in 2021 helemaal gaan worden. Eén ding kunnen we alvast verklappen: het wordt visagie-wise geen ingetogen jaar. En als het al heel wat is als je de daar uit gaat met een beetje mascara of lipbalm, hebben we óók goed nieuws.

Hier zijn ze: de grootste make-uptrends van 2021.

1. Dag pancake

Foundation die je hele gezicht camoufleert en poriën verstopt zwaaien we in 2021 definitief uit. ‘Skinimalism’ wordt het credo. Een mooie huid halen we nu niet meer uit make-up, maar met de juiste huidverzorging. Op Pinterest wordt vier keer maar gezocht naar ‘getting skin glowing naturally’ en is er een 180% naar de zoekterm ‘natural everyday makeup’. Dus geen matte foundation, maar hoogstens lichte getinte moisturizers en BB creams. Sproetjes willen we zien!

2. Rainbrows

Dat een goede wenkbrauw een wereld van verschil maakt voor je uitstraling, is natuurlijk niks nieuws. Volgend jaar gaan we nog een stapje verder. Met wenkbrauwen mag geëxperimenteerd worden. Naar hoekige, zwaar aangezette wenkbrauwen wordt op Pinterest 120% meer gezocht. De leukste trend zijn echter de rainbrows. De naam geeft het al weg: dit zijn wenkbrauwen met een opvallend kleurverloop. Paarse wenkbrauwen, dat werk. Misschien niet voor iedere dag, maar wel leuk voor een feestje.

3. Een toefje kleur

Een beetje kleur is wel op z’n plek in 2021. Pinterest noemt deze trend ‘indie beauty’, een categorie die vooral gedomineerd wordt door Gen Z. Deze generatie durft wat meer te experimenteren en gaat voor uitgesproken kleuren, crop tops, baggy jeans en op emoji’s geïnspireerde nagels en make-up. Kleur aan je make-up toevoegen kan trouwens ook heel subtiel. Met een beetje geel of reuze in je binnenste ooghoek (45% vaker naar gezocht op Pinterest) creëer je al een origineel effect.

