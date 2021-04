Chinees wondermiddel: met de Gua Sha krijg je een strakker gezicht zonder fillers

Het is een wondermiddel die al eeuwen in China wordt gebruikt: de Gua Sha. Maar nu gaat hij helemaal viral op TikTok. Hij zou namelijk je huid weer helemaal strak maken, zónder de hulp van fillers. En wie wil dat nou niet? Maar wat is het precies en hoe werkt het?

De Gua Sha

De Gua Sha is een platte steen gemaakt van jade of rozenkwarts en heeft een beetje de vorm van een hart. Om hem te gebruiken maak je schrapende bewegingen over je huid. ‘Gua Sha’ betekend dan ook ‘schrapen’. Hiermee stimuleer je ook de bloedsomloop en vernieuwing van huidcellen. Daarnaast bevordert het de afvoer van het vocht onder je huid. Je zult dan minder snel last hebben van puistjes, rimpels en alle gifstoffen worden afgevoerd. Klinkt geweldig toch?

Hoe gebruik je hem?

Het eerste wat je doet, nog voordat je de Gua Sha erbij pakt, is iets van een serum op je huid smeren. Je mag hem namelijk nooit op een droge huid gebruiken. Daarna pak je de steen erbij en begin je met het schrapen in je hals. Hierdoor maak je de lymfeklieren in je hals ‘open’ en kunnen alle gifstoffen die je zo in het gezicht losmaakt dankzij deze klieren worden afgevoerd.

De tekst gaat verder onder de post.

View this post on Instagram A post shared by Shachi Beauty (@shachibeauty)

Face lift

Nu kun je aan je gezicht beginnen. Let er wel goed op dat je tijdens het schrapen de steen zo plat mogelijk houdt, anders kun je blauwe plekken oplopen. Begin op punten als je kin en jukbeenderen en werk dan rustig naar buiten. Zorg dat je altijd richting de buitenkant van je gezicht wrijft en als je bij de buitenkant aankomt, laat hem dan nog even op je gezicht zitten en beweeg hem nog wat heen en weer. Dit voert de gifstoffen nóg beter af en het voelt ook nog eens heel fijn. Je hebt bijna een hele gebruiksaanwijzing nodig om dit wondermiddeltje te gebruiken. Maar gelukkig ging de Gua Sha ook viral op TikTok en hebben veel gebruikers handige videos gedeeld over hoe je nu precies deze steen goed gebruikt. Als je dit maar vaak genoeg doet zul je echt het verschil merken.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?