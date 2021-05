Cruella wie? Gwen Stefani heeft nu zwart-blond haar

Gwen Stefani (51) kennen we van haar platinablonde lokken. Het is dus even wennen nu ze haar haren donker heeft gekleurd. Althans: de helft.

De voorkant van haar is donkerbruin/zwart-ish, het midden platinablond en haar start weer donkerbruin. Met de bijzondere look lijkt Gwen een soort Cruella de Vil 2.0. Door de korte pony en de hoge staart is de uiteindelijke look bijna meer retro dan punk.

Roze, blauw, dreads

De wereldster is nooit vies geweest van een haarexperiment. Wie herinnert zich nog de knotjes over haar hele hoofd uit de tijd van ‘Don’t speak’? Roze, blauw, dreads: Gwen heeft het allemaal gehad. Maar dit zwart/blonde kapsel is toch wel weer een heel nieuw leven van uit je comfortzone stappen.

Fans zijn nog niet helemaal enthousiast over haar nieuwe kapsel. Aan de andere kant: doen wat je zélf mooi vindt, is een groot goed. En gelukkig heeft ze die iconische rood gestifte lippen wél gehouden.

