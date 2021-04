Gwyneth Paltrow ligt onder vuur om de manier waarop ze zonnebrand smeert

Als celebrity ben je natuurlijk al snel het mikpunt van spot en lijkt het soms misschien alsof je niks goed kunt doen. Toch is de laatste move van Gwyneth Paltrow inderdaad wel wat vreemd voor iemand die zichzelf presenteert als gezondheidsgoeroe. Haar manier van zonnebrand aanbrengen is in ieder geval niet the way to go als je huid je lief is.

Gwyneth Paltrow behandelt zonnebrandcrème namelijk zo’n beetje alsof het highlighter is. In een video die ze opnam voor Vogue laat ze zien hoe ze de crème nonchalant een beetje op haar neus en wangen dept, ‘daar waar de zon je het meest raakt’. Je hoeft geen dermatoloog te zijn om te weten dat dat niet echt de definitie is van veilig zonnen.

De beruchte video:

Irritatie

De video heeft heel wat irritatie opgeleverd in de beautywereld. ‘Gwyneth Paltrow die SPF gebruikt als highlighter, daarna pas moisturizer aanbrengt terwijl ze herhaaldelijk hippe termen als ‘clean beauty’ foutief gebruikt’, luidt het commentaar van het anonieme beauty-collectief Estee Laundry.

Lege hulzen

Schoonheidsspecialist en acne-expert Sofie Pavitt drukt haar volgers op het hart zonnebrand vooral níet aan te brengen à la Gwyneth. ‘SPF is een no-brainer in iedere huidverzorgingsroutine als je geen vroegtijdige huidveroudering of, je weet wel, huidkanker wil.’ Ook lege hulzen als ‘non-toxic’ en ‘clean’ stuiten Pavitt tegen de borst.

Niet bang maken

‘Wanneer merken hun clean, vegan, chemicaliën vrije, parabenenvrije, ‘non-toxic’, huidverzorging promoten, moet ik altijd met m’n ogen rollen’, vervolgt ze. ‘Je moet een product kopen omdat het goed is, niet omdat je bang bent gemaakt en het daarom maar koopt.’ En dan nog maar even voor de duidelijkheid: SPF breng je royaal aan over je héle gezicht.

gwyneth paltrow owned a fucking skincare brand but doesn’t know how to put sunscreen properly — and | #SΣT (@xioodz) April 1, 2021

Please don’t apply SPF like a highlighter 🤦🏾‍♀️ Gwyneth Paltrow out here encouraging actual dangerous things to do. You should use minimum SPF30 every day (I use SPF50 daily) Yes, even if you have Black skin! https://t.co/YyMAYxKrIr — Miss D (@MissDSays) April 1, 2021

