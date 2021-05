Nooit meer een bad hair day: werkt een satijnen kussensloop echt?

Mooie, lange en glanzende lokken; we zouden ze allemaal wel willen. Maar er zijn zó veel producten en tips te vinden dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Want wat werkt nou écht? Het satijnen kussensloop wordt ook een wondermiddel voor je haar genoemd, maar is dit een feit of toch een fabel?

Makkelijk gezegd: Ja, het is echt beter voor je haar. Toch zijn er wel een paar dingen waar je op moet letten als je zo’n kussensloop koopt.

Frictie

Waarom is zo’n satijnen kussensloop nou zo goed? De materialen waar de meeste kussens van gemaakt worden, blijken dus heel slecht te zijn voor je haar. Ga maar eens na, word je wakker met een bos vol klitten? Of staat je haar alle kanten op? Dit kan door je kussensloop komen. Katoen is een ruwe stof, hierdoor wrijven je haren tegen de sloop of tegen elkaar. Die wrijving helpt niet om je lokken mooi glanzend te houden en al die klitten helpen ook niet echt.

Futloos en droog

Naast klitten en gespleten punten kan een katoenen kussensloop ook zorgen voor droog en futloos haar. Dit komt omdat katoen heel erg absorberend is. Alle natuurlijke oliën en producten die je in je haar hebt gebruikt om die droge coupe te voorkomen, worden dus zo opgenomen door je kussen. Super zonde van al die producten dus! Natuurlijk is je kussensloop niet de enige reden dat je haar droog of futloos is, maar het kan geen kwaad om eens een satijnen kussensloop te proberen.

Satijn of zijde?

Hoewel het satijnen kussensloop dus inderdaad een wondermiddel blijkt te zijn, moet je wel opletten dat je de goede soort satijn koopt. Heel veel kussenslopen zijn namelijk niet gemaakt van echt satijn, maar van katoensatijn of synthetische polyester. En dat kan dus alsnog voor die frictie en opname van alle producten en natuurlijke oliën zorgen. En wat is het verschil tussen een zijde en satijnen kussensloop eigenlijk? Satijn is eigenlijk geen materiaal, maar een weeftechniek. Zijde is dus het materiaal zelf. Deze zijde kussenslopen zijn dan ook vaak iets duurder. Dus ben je liever goedkoper uit, maar wil je wel de goede? Zorg dan dat je écht een van satijn koopt.

