Dit zijn de 3 natuurlijkste manieren om je haar snel(ler) te laten groeien

Het is grappig hoe haar werkt: daar waar je ’t misschien het minst wil hebben (op je benen) groeit het als kool, terwijl het haar op je hoofdhuid een slakkentempo aanhoudt. Als je toch droomt van Rapunzel-ish lokken, wil je natuurlijk weten hoe je die natuurlijke groei een handje kan helpen.

De wereld van de haargroeimiddeltjes is nogal een onoverzichtelijke jungle. Bovendien wordt er qua haargroei veel beloofd en weinig waargemaakt. Tijd dus om op een rijtje te zetten wat wél echt werkt.

Resultaat na 3 maanden

Gemiddeld groeit haar 1,3 centimeter per maand. Op jaarbasis kun je dus 15 centimeter haar winnen. Tenminste; als je geen fanatieke kapper hebt en je haar niet snel splijt. Houd in gedachte dat iedere kuur of behandeling tijd vergt: je haar groeit niet van de een op andere dag als kool. Je bent minstens zes weken onderweg, maar zal pas na drie maanden daadwerkelijk resultaat zien. Dat hangt natuurlijk ook af hoe snel je haar van nature groeit en hoe broos het is.

Hoofdhuidproblemen

Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat de ‘one size, fits all’-vlieger niet opgaat. Stress, leefstijl, voedingspatroon, hormonen, genen en algehele gezondheid spelen allemaal mee. Als je veel rookt, drinkt en suiker eet kan dat leiden tot hoofdhuidproblemen. Datzelfde geldt voor crashdiëten: als je niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt, ga je dat geheid terugzien aan de gezondheid van je lokken.

In plaats van te investeren in dure producten met grote beloftes, loont het de moeite je levensstijl onder de loep te nemen. De volgende drie dingen helpen allemaal mee je haar een tandje sneller te laten groeien.

1. Een uitgebalanceerd dieet

Je haar bestaat voor 97% uit proteïne. Niet gek dus dat je een verwaarloosd eetpatroon snel terugziet aan je haar. Je haar heeft naast proteïne vitamines, mineralen, water en Omega 3-vetzuren nodig. Om ervoor te zorgen dat je voldoende proteïne binnenkrijgt, zou je eigenlijk een vuistdikke hoeveelheid eiwit moeten eten bij het ontbijt en de lunch. Je kunt denken aan eieren, mager vlees, hüttekase, quinoa en peulvruchten. Voeg ook complexe koolhydraten toe zodat je genoeg energie krijgt om je haar te laten groeien. Je kunt denken aan bruine rijst, volkoren brood, aardappeltjes in de schil of havermout.

2. Zorg voor kwalitatieve slaap

Om je lichaam de tijd te geven zichzelf te herstellen, is goede slaap enorm belangrijk. Zeker wanneer je een druk leven hebt. Geen spannend advies, maar wel belangrijk.

3. Supplementen en vitamines

Laat duidelijk zijn dat een gevarieerd voedingspatroon het belangrijkst is: beschouw supplementen niet als vervanging voor groente. Ze kunnen echter wel helpen je patroon meer in balans te brengen. Het is namelijk niet per se makkelijk om alleen door voeding alle bouwstenen voor je haar in voldoende hoeveelheid binnen te krijgen. Kijk daarom naar supplementen met proteïne, ijzer, zink, vitamine B12, Omega 3 en biotine. Vooral die laatste is belangrijk voor gezond haar. Als je vegan bent, is een supplement met B12 geen overbodige luxe omdat die vitamine alleen in dierlijke producten voor komt.

Voordat je een trits supplementen neemt, kun je via de huisarts het best een bloedtest aanvragen. Zeker als je vegatariër of vegan bent; zo ontdek je meteen van wat je wel wat extra’s kunt gebruiken.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Glamour UK | Beeld: Getty