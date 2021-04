Bad hair day? Dit zijn de redenen dat je haar áltijd vet is

Je wordt er helemaal gek van. Heb je net je haren gewassen, voelt het binnen korte tijd weer vettig aan. No worries! De redenen dat je haar altijd vet is, kun je makkelijk achterhalen en dan los je het probleem zo op. Dan heb je in no time weer een mooie bos haar, zonder dat je elke dag met droogshampoo aan de slag moet.

Redenen vet haar

Dat je haar vet wordt als je het een tijdje niet wast is niks nieuws. Maar veel mensen hebben al last van vet haar de dag nadat ze het wassen en sommigen hebben er zelfs dezelfde dag alweer last van. Dit is natuurlijk super irritant en daar wil je vanaf. Misschien ligt het wel aan een van de volgende redenen?

Haarproducten

Een van de grootste redenen voor vettig haar, is het gebruik van de verkeerde producten. Zo is het niet handig om producten voor droog haar te gebruiken, als je snel last hebt van vettig haar. Kijk dus goed naar de producten die je koopt, in plaats van een random shampoo of conditioner. Als je er echt niet uit komt, vraag het dan aan je kapper. Die weten vaak precies wat je haar nodig heeft en waar je van uit de buurt van moet blijven.

Shampoo

Het lijkt zo’n makkelijk klusje, maar tijdens het wassen van je haar kunnen veel dingen fout gaan die zorgen voor dat vettige haar. Als je de shampoo niet goed uit je haar wast bijvoorbeeld. De restjes die in je haar overblijven, zorgen ervoor dat je haar snel vet wordt. Spoel dus je haar altijd goed van boven naar beneden uit.

Too much

Het klinkt misschien raar, maar je haar té vaak wassen kan er ook voor zorgen dat het sneller vet wordt. Als je het te vaak wast, is de talgproductie van je hoofdhuid van slag. Dit zorgt voor vet haar. Het beste is dus om, ook als het vet is, toch nog even te wachten met het wassen. Gelukkig zitten we nu binnen en zien niet veel mensen je coupe. Mocht je toch ergens heen gaan? Doe je haar dan in een leuke knot of een strakke paardenstaart. Hierdoor zal het veel minder opvallen!

Slaap lekker

Wat ook de grote boosdoener kan zijn, is je kussensloop. Een kussensloop zit vol met zweet, bacteriën, overtollige haarproducten en olie. Zeker eentje van katoen neemt alles veel sneller op. Probeer daarom ook je kussensloop regelmatig te wassen. Het liefst elke week.

Bedankt mam

Als dit allemaal niet werkt, kan er ook nog een reden zijn waar je helaas niet zo veel aan kan doen. Bij sommige mensen is het genetisch bepaald of ze sneller vettig haar hebben. Stijl haar zal dan ook sneller vet worden dan krullend haar. Toch kun je het een beetje verhelpen door droogshampoo en een goede shampoo te gebruiken.

Bron: Beautify