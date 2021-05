Dít is de reden waarom je je haar zou moeten wassen met appelazijn

Als je nadenkt over goede haarproducten, zal je waarschijnlijk niet aan appelazijn denken. Terwijl dat wel zou moeten. Dit is namelijk een geweldig haarproduct. En wij vertellen je waarom.

1. Het stimuleert de haargroei

Je haargroei kan vaak ongemerkt belemmerd worden door allerlei verstopte haarzakjes. En dat willen we natuurlijk niet. Appelazijn is goed voor het reinigen van de hoofdhuid. Hierdoor neemt de circulatie weer toe en worden ook de haarwortels sterker. Dit resulteert weer in het stimuleren van de haargroei.

2. De pH-waarde blijft in balans

Misschien wist je dit nog niet. Maar veel van de haarproducten die je waarschijnlijk dagelijks gebruikt verstoren de pH-balans. Dit kan ervoor zorgen dat je haar droog en dof wordt. Terwijl appelazijn er juist voor zorgt dat je haar zijn pH-balans behoudt en het haar reinigt zonder de oliën die je haar van nature bevat te beschadigen.

3. Shiny hair!

Maar dat is niet het enige voordeel van appelazijn. Tijdens het douchen zorgt het ervoor dat je haarschubben weer sluiten. De opgehoopte restanten worden weggespoeld. Zo ben je er zeker van dat er geen shampoo of conditioner in je haar is gebleven. En jij hebt de rest van de dag mooi en glanzend haar.

4. Dode haarpunten

Een ander voordeel van het sluiten van de haarschubben door het gebruik van appelazijn is dat je minder last zult hebben van dode haarpunten. Zo blijf je langer plezier hebben van je mooie glanzende haar en ziet het er ook meteen en stuk levendiger uit.

5. Anti-roos

Ook zul je door het gebruik van appelazijn in je hair-routine meteen veel minder last hebben van roos op je hoofdhuid. Dit komt doordat het antibacteriële appelazijn alle gist op de hoofdhuid door. En dat is de veroorzaker van roos. Heb je regelmatig last van schilfers? Gebruik dan appelazijn.

Let wel op! Gebruik biologische ongefilterde appelazijn. Dan heb je het beste resultaat.

Hoe gebruik je het?

Allereerst was je je haar zoals je normaal gesproken doet met je eigen shampoo. Vervolgens kun je het appelazijn gebruiken als conditioner. Zó doe je dat:

Mix twee eetlepels appelazijn met twee eetlepels water en voeg vervolgens nog een paar druppels essentiële olie toe.

Je kan deze mis het beste in een sprayflesje bewaren. Dan kun je het vervolgens gemakkelijk op je haar sprayen.

Masseer het goed in en spoel uit met koud water.

Voor het beste resultaat doe je dit twee tot drie keer per week.

Bron: Elle | Beeld: GettyImages