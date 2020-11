3x haarmaskers die je thuis kunt maken voor een portie lekkere lokken

Iedereen droomt van lange, gezonde lokken á la Kylie Jenner. Maar om dit te realiseren moet je wel tijd en aandacht besteden aan je manen. Daarom speciaal deze 3x haarmaskers om zelf thuis te maken.

Plan die beauty dag met vriendinnen dus maar in 🙂

Haarmasker voor droog haar

Dit haarmasker is speciaal voor de ladies die last hebben van droog en pluizig haar. Want hé, je wilt er wel goed en verzorgd bij zitten met de feestdagen. En gelukkig heb je de meeste spullen al in huis liggen. Dat scheelt je weer een ritje naar de supermarkt.

Dit heb je nodig:

1 a 2 rijpe avocado’s (afhankelijk van de lengte van je manen)

3 eetlepels melk, of 2 eetlepels yoghurt (maar net wat je in huis hebt)

1 eetlepel olijfolie

2 theelepels honing

Allereerst prak je de avocado’s fijn met een vork. Net zolang tot er een gladde substantie overblijft. Voeg vervolgens alle ingrediënten toe. Meng dit goed door elkaar en breng het aan op je lokken. Extra tip: wikkel aluminiumfolie om je haar. Zo kan het éxtra goed intrekken. Laat het masker 30 minuten zitten en was vervolgens je haar met een milde shampoo uit. Et voilà: zijdezachte lokken.

Haarmasker tegen roos

Heb jij last van roos door de plotselinge weersverandering? Geen probleem, want dit masker is speciaal voor iedereen die last heeft van roos. En de ingrediënten liggen gewoon bij jou in de keuken 😉

Wat heb je nodig?

1 eetlepel havermout

1 eetlepel olijfolie (of amandel of kokosolie)

2 eetlepels honing

Dit masker is perfect als scrub voor je hoofdhuid en het hydrateert ook nog eens je manen. Meng in een bakje de havermout, de olie en honing goed door elkaar. Laat het goedje eventjes 5 a 10 minuten staan zodat de havermout zachter wordt. Breng het masker aan op je hoofdhuid en masseer dit goed in. Laat het vervolgens 25 minuten intrekken. Was je lokken hierna grondig met een milde shampoo. Bye, bye roos!

Haarmasker voor beschadigd haar en gespleten punten

Maak jij je vaak schuldig aan styling tools als een föhn, stijltang of krultang. Dan kan het zijn dat je haar beschadigd is met gespleten haarpunten als gevolg. Daarom speciaal dit haarmasker om je lokken weer gezond en glanzend te maken. En het allerleukste: je hebt maar 2 ingrediënten nodig!

Wat heb je ervoor nodig:

1 banaan

1 eetlepel olijfolie

Zorg ervoor dat je de banaan goed fijn prakt en meng deze vervolgens met de olijfolie. Verdeel het masker door je manen (vooral in je haarpunten) en wikkel je haar in aluminiumfolie. Laat het masker 30 minuten intrekken en was je lokken vervolgens goed uit. Hello, prachtige lokken!

Bron: Trendalert | Beeld: iStock